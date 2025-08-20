Trivium ob jubileju: odmevi časa

Anna-Maria Krebs (37)

Celovec Klagenfurt

Na tej prireditvi sem danes drugič in mi je zelo všeč. Že lani sem opazila posebno vzdušje tukaj zgoraj na Hemi. Kombinacija teh treh umetnosti je res nekaj posebnega, še posebej v tej čudoviti okolici. Na Hemo me povezujejo lepi spomini iz otroštva, saj sem doraščala v tej okolici oziroma v dolini okoli Heme. Velikokrat smo šli tudi v cerkev, tako da mi je ta kraj povsem domač.

Ekipi Triviuma pa želim še naprej uspešno ter skupno delovanje in da nam vedno spet podarijo nove, nepozabne vtise.