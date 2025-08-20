Trivium ob jubileju: odmevi časa

Kulturni projekt Trivium je letos praznoval četrt stoletja z edinstvenim umetniškim doživetjem. Jubilej in poletno toplo vreme sta privabila številne obiskovalce, ki so se med izkopaninami sprehodili po treh glasbeno-literarnih postajah, kjer so zazveneli odlomki iz literature zadnjih 25 let ter nastopi glasbenikov Romana Pechmanna (akordeon), Emanuela Lipuša (vibrafonist), Eve Kumpfmüller-Lipuš (vokal) in Helene Glüxam (kontrabas). Občinstvo je s kravjim zvoncem vodil Janez Gregorič, ki je leta 2000 Trivium zasnoval skupaj z Rudijem Benetikom in Fabjanom Hafnerjem. V ospredju letošnje likovne umetnosti je bil Valentin Oman, ki je ob jubilejnem letu Triviuma in ob svojem 90. življenjskem jubileju cerkvi podaril dve sliki iz cikla »ex voto«. Na njegovo spodbudo so k letošnji razstavi prispevali vsi umetniki in umetnice zadnjega četrt stoletja, ki so se dogodka tudi osebno udeležili. Glasbeni del v cerkvi sta oblikovali Mira (violina) in Sara (kitara) Gregorič, ki so se jima pridružili navzoči glasbeniki. Literarni program so obogatili Cvetka Lipuš, Maja Haderlap, Alenka Resman Langus, Maximilian Achatz in Dominik Srienc z branjem izbranega nabora pesmi. Sklepno kompozicijo na zbriko UMAMI Fabjana Hafnerja je pripravil dirigent in skladatelj Gerd Hermann Ortler: »Želel sem, da bi bil Hafner, ki je bil od vsega začetka del ekipe Triviuma, ponovno navzoč v duhu. Zato sem napisal skladbo kot filmsko kompozicijo, ki se na koncu zaključi z glasom pokojnega pesnika.«
Prvič sem na tej prireditvi in sem nadvse navdušen. Koroška se tukaj res predstavi v svoji najboljši luči. Veseli me, da se je ta prireditev uveljavila. Še posebej lepo je videti, da se lahko takšne umetniške inovacije na Koroškem ne le izvaja, temveč da se tudi dolgoročno ohranijo. Zato se mi je zdelo pomembno, da sem ob tej obletnici prisoten. Ekipi Triviuma pa želim za prihodnost, da bo še naprej uspešno privabljala tudi mlade umetnike in umetnice ter navduševala številne obiskovalce – tako da bo projekt ostal živ tudi v prihodnje.
Na tej prireditvi sem bila že velikokrat, niti ne vem natančno, kolikokrat. Kadar se je časovno izšlo, sem vedno prišla. Zelo rada jo obiskujem, saj je izjemno dobro organizirana kulturna prireditev, ki povezuje glasbo, likovno umetnost in literaturo. Posebno vez imam tudi zato, ker živim v Kršni vasi in sem pogosto na Hemi. Poleg tega pa imam s Triviumom osebno povezavo, saj sem dobra prijateljica Mire Gregorič. Za prihodnost želim ekipi Triviuma, da še naprej tako uspešno organizira dogodek.
Danes sem drugič na tem dogodku. Zelo sem ponosna, da Slovenci tukaj, na tem svetem kraju, postavljamo nekaj tako dragocenega in lepega na noge. Danes zares uživam – v glasbi, v literarnih besedilih, v tem prelepem prostoru in tudi v družbi sorodnikov. Vsi smo navdušeni nad umetnostjo – in to je prav tisto, kar koroški Slovenci znamo in cenimo. Popeljala me je danes tudi osebna povezanost z Majo Haderlap, ki je moja sestrična, in Tanjo Prušnik, ki je prav tako moja sestrična. Ekipi Trivium želim še vsaj 25 let ustvarjalnosti in lepih trenutkov.
Na tej prireditvi sem danes drugič in mi je zelo všeč. Že lani sem opazila posebno vzdušje tukaj zgoraj na Hemi. Kombinacija teh treh umetnosti je res nekaj posebnega, še posebej v tej čudoviti okolici. Na Hemo me povezujejo lepi spomini iz otroštva, saj sem doraščala v tej okolici oziroma v dolini okoli Heme. Velikokrat smo šli tudi v cerkev, tako da mi je ta kraj povsem domač.
Ekipi Triviuma pa želim še naprej uspešno ter skupno delovanje in da nam vedno spet podarijo nove, nepozabne vtise.
