Pri Pevskem društvu Sele so se leta 2022 odločili, da bodo ubrali nove poti. Namesto petja pod lipo so v zadnjih dveh letih organizirali open air koncert na stadionu pod Košuto. Kvatropirci so bili v zadnjih dveh letih glavni akterji koncerta. Letos to vlogo prevzema duo Uroš & Tjaša, ki bosta nastopila v Selah z bandom. Njuni koncerti v Sloveniji pritegnejo mnogo ljudi in so razprodani. Konec marca sta zakonca v KD Pliberk pospremila Modrijane. V ponedeljek, 20. maja, ob 16. uri bosta poleg dueta na oder stopila tudi mešani pevski zbor PD Sele ter otroški zbor PD Sele. Društveniki PD Sele vabijo med glasbenim programom na jedi z žara in hladne pijače. Vstopnice dobite pri vseh pevkah in pevcih PD Sele, Posojilnici Bank v Celovcu in Borovljah ter Mohorjevi knjigarni. Karte lahko rezervirate tudi po e-mailu: [email protected] ali preko telefonske številke: +43 664 1023082