Tekmovanje deželnega studia ORF: Spet iščejo zbor leta

Vsaki dve leti razpisuje deželni studio ORF to prestižno tekmovanje zborov in manjših vokalnih skupin. Tudi letos spet vabijo k sodelovanju, prijave so možne najaksneje do 30. aprila. Organizatorji so zapisali, da je sodelovanje pri natečaju omejeno in da lahko zaradi tega upoštevajo le prvih 30 prispelih prijav. Najboljše pevske zasedbe bodo po nastopu v pred­izboru tekmovale 23. oktobra v celovškem Domu glasbe za naziv »Zbor leta 2025«. V strokovni žiriji sta tudi Petra Schnabl-Kuglitsch in Stanko Polzer, zborovodja Danice.