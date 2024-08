V programu Karantanskega poletja (Carinthischer Sommer) je bila 17. julija v dvorani Alban Berg posebna prireditev, ki je bila namenjena poroki, poročnim pesmim in plesom narodnih manjšin. Do zadnjega kotička razprodano prireditev so oblikovali Mešani pevski zbor Podjuna, folklorna skupina Kolo Slavuj in kurdskosirski duo Salah Ammo & Dabke Dilan. Prvi del prireditve je bil s posebno koreografijo namenjen ohcetnim pesmim in plesom. Intendantka festivala Nadja Kayali je poudarila, da je poroka (svatba, ohcet) povsod nekaj posebnega. Pri Kurdih v Siriji je bila poroka edina priložnost, ki je omogočala, da so smeli govoriti svoj jezik in živeti svojo kulturo. Drugi del večera je sooblikovala tudi publika, ki je bila povabljena, da se vključi v ples v krogu, ki ga imenjujejo kolo, arabsko dabke, kurdsko dilan. Temu primerno je bil »Tanz.Kolo.Dabke« moto večera.

Publika je prireditev in skupni ples sprejela z navdušenjem. V pretežno klasičnem programu Karantanskega poletja (Carinthischer Sommer) je bila to izredna ponudba, ki je nastala na pobudo nove intendantke Nadje Kayali, ki je prijateljsko povezana z gradiščanskimi Hrvati in z glasbenikom Salahom Ammom, Mešani pevski zbor Podjuna pa jo je navdušil, ko je prišla na Koroško. Tako je nastal uspešen skupen projekt, ki je predstavil manjšinske jezike in kulture na velikem odru pomembnega festivala.