Kot vsako leto smo se člani Tamburaškega ansambla Loče tudi letos avgusta z osebnimi avtomobili in tamburicami v prtljagi odpravili na seminar v hrvaško mesto Crikvenica.

Že 45 let nas spremlja nenapisano pravilo, da avgusta preživimo nekaj dni na jadranski obali. Skupni čas namenimo učenju novih pesmi, poglabljanju glasbenega znanja in izboljšanju tehnike igranja tamburice. Seveda pa ostane tudi čas za oddih in sprostitev, predvsem na plaži.

Letos nas je na seminarju ponovno spremljal in učil vrhunski dirigent in strokovnjak za tamburice maestro Vlado Pergjun. Vsakodnevni program je vključeval dve vaji – dopoldne po zajtrku in zvečer pred večerjo. Repertoar smo obogatili z novimi skladbami, vključno z dalmatinskimi pesmimi, kot je »Vino na usnama«, priljubljenimi avstrijskimi uspešnicami, npr. »Griechischer Wein«, s filmsko glasbo in slovensko narodno pesmijo, ki je pomemben del naše dediščine.

Izven vaj smo čas namenili počitku, sprostitvi, kopanju v morju, skupnim športnim aktivnostim in sprehajanju po Crikvenici. Večeri so bili rezervirani za druženje, načrtovanje prihodnosti tamburanja in za obujanje lepih spominov. Skupaj smo proslavili tudi odlično opravljeno maturo našega nadarjenega člana Benjamina Ressmanna.

Žal je seminar prehitro minil, saj smo bili zaradi naraščajočih stroškov letos primorani skrajšati trajanje. Zdaj se osredotočamo na prihodnje leto, v upanju, da bomo z več nastopi uspeli ponovno financirati seminar. Seminar ni le oddih, temveč tudi naporen čas muziciranja. Če nam to ne uspe, bi ta dolga tradicija lahko izumrla. Mladi tamburaši zato razvijamo nove projekte, da bi ohranili naše kulturno življenje in glasbo približali širšemu občinstvu. Ena prvih zamisli je oživitev našega Instagram profila, preko katerega želimo predstaviti delo ansambla in opozoriti na našo predanost. Če želite podpreti naš ansambel in spremljati naše nastope, nas lahko najdete na Instagramu pod profilom »Tamburizza« ali vpišete »Tamburaški ansambel Loče«. ~ Daniel Gallob