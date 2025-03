Stilni koncert Obrazi ljubezni ŽePZ Rož: Brez ljubezni tudi miru ne bo

Omenjeni tradiciji stilnih koncertov, ki jo je v Šentjakobu utemeljil Milisavljević, pevke ŽePZ Rož ostajajo zveste pri svetovljanski izbiri skladb, pevskem izvajanju brez not in besedil v najmanj desetih jezikih, uporabi kostumov ter vključevanju scenskih elementov, misli, aforizmov in poezije v svoje koncerte. Kot pokažejo uvodne besede pred prvo pesmijo Nede mi več rasla, so si pevke temo ljubezni in miru v prvi vrsti izbrale zaradi številnih oboroženih konfliktov in sodobnih vojn po svetu, v prvi vrsti v Ukrajini in Gazi. Požar sovraštva, mizoginije, ksenofobije in primitivizma, ki se trenutno širi po svetu, poskušajo pevke gasiti s pesmimi, ki prikazujejo cel obseg tega zelo kompleksnega čustva, imenovanega ljubezen. Najbolj ganljiv trenutek koncerta je za spodaj podpisanega nastopil pri izvedbi pesmi Cancion sin miedo mehiške skladaljice Vivir Quintana. Naslov leta 2020 prvič izvedene pesmi proti nasilju nad ženskami se v slovenščini glasi Pesem brez strahu. Pojemo, brez strahu, pojemo za vse tiste, ki so izgubili svoj glas, ki niso imeli priložnosti.