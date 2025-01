Sredi decembra je srednja šola Pliberk imela čast gostiti poseben obisk: učenci in učitelji iz italijanske partnerske občine Codroipo so obiskali mestno občino Pliberk. Srečanje, ki je temeljilo na prijateljskih odnosih med obema občinama, je bilo polno veselih pogovorov, glasbe, plesa ter skupnega uživanja hrane in pijače.