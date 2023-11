11. novembra 1996 so na pobudo zborovodje Romana Verdela srčne pevke in pevci ustanovili Komorni zbor SPD Borovlje. Zbor je nasledil kulturno poslanstvo Moškega zbora Borovlje, ki ga je leta 1982 ustanovil in vodil Roman Verdel, takrat še študent glasbe. V četrtek, 25. oktobra 2023, so končno, in sicer s slavnostnim koncertom pri Cingelcu na Trati, ta jubilej mogli primerno obhajati.

Koncert je sicer bil že dolgo načrtovan, a kovid 19 in pa nezgoda s klavirjem sta to preprečila, nista pa spodnesla navdušenja zbora in občinstva. Skupaj s Komornim zborom je koncertni večer oblikoval in obogatil instrumentalni Duo FinePulse flavtista Kristijana Filipiča in akordeonista Romana Pechmanna.

Prvič so zapeli na lovski razstavi

Prvi nastop Komornega zbora, ki se pojmuje kot nezamenljiv cvet v živopisanem pušeljcu koroškega slovenskega pevskega izročila in ustvarjanja in je zavezan kakovostnemu petju in pevski literaturi najrazličnejših obdobij ter kulturnih sredin in narodov, je bil na odprtju deželne razstave »Vse je lov« leta 1997 na boroveljskem Glavnem trgu. Prav s pesmijo, ki jo je zbor tedaj kot prvo zapel, je začel tudi četrtkov koncert: »Nedeljski jagri« Franca Ledra-Lesičjaka. Koncertni solisti Katarina Schellander, Irena Verdel, Alexander Ibounig in Marjan Verdel so posredno potrdili tudi pomen strokovnega vežbanja glasov.

Od gregorijanskega korala do zimzelenih

Zbor je pripravil niz pesmi od zgodnjega srednjega veka (9. stoletje) prek renesanse do mednarodne zborovske literature današnjih dni. Lok je segal od gregorijanskega korala preko Schuberta do zimzelene »Dan ljubezni«, kar je odražalo bogat zborov repertoar, v katerem celotno slovensko glasbeno izročilo igra osrednjo vlogo. Kažipot skozi pevsko-glasbena stoletja in rdeča vsebinska nit med posameznimi bloki in nastopi zbora ter Dua FinePuls je bila povezava, ki so jo prevzele pevke. Posebno pozornost je zbor namenil uporu proti nacizmu in žrtvam tega časa. Duo FinePulse na koncert ni prišel praznih rok, s seboj je prinesel nedavno posneto zgoščenko Fusion.

Koncert, ki so se ga med drugim udeležili boroveljski pod­župan in kulturni referent Christian Gamsler, okrajni glavar Johannes Leitner in krajevni gozdni nadzornik Marjan David ter zastopniki sosednjih društev, sta Komorni zbor in Duo FinePulse zaključila s skupnim nastopom.