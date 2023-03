Spominski koncert za Rudija Maka: Pri Podobniku so igrali, peli in plesali

V nedeljo, 12. marca, so se v Železni Kapli spet srečali ljubitelji narodne in narodnozabavne glasbe. V gostilno Podobnik jih je privabilo tradicionalno srečanje harmonikarjev in drugih glasbenikov, ki so se zbrali, da bi se spomnili Rudija Maka, dolgoletnega soorganizatorja tega srečanja. Letos so srečanje organizirali Alpski klub Obir, ki to leto praznuje štiridesetletnico, podjetje Rutar harmonika in gostilna Podobnik.

