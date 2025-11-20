Sozvočje rocka, bluesa in slikarstva v Žitari vasi

»Ko sva z Benjaminom Peketzom študirala v Gradcu, sva začela skupaj igrati in leta 2002 nastopati pod imenom Acoustic Project. Leta 2022 se nama je pridružil še David Samič,« pripoveduje Damijan Habernik iz Rikarje vasi, ki je po poklicu pravnik. »Z bendom igramo na raznih dogodkih in porokah, v petek pa bomo imeli svojo prvo samostojno prireditev v soorganizaciji s SPD Trta. Želimo si, da bi prireditev postala stalnica, ki povezuje regionalne umetnike in različne veje umetnosti,« pravijo člani benda in dodajo: »Počaščeni smo, da z nami nastopata vrhunska glasbenika Lara Wulz in Tomaž Boškin. Z Laro Wulz smo nastopili že letos maja na podelitvi priznanj Pisane promladi. Tomaž Boškin je aktiven v mnogih glasbenih skupinah; med drugim je član slovenskega benda GeDoRe in v petek bomo nastopili tudi z njihovimi avtorskimi pesmimi, pa tudi s prevodom pesmi Yellow Moon koroškega benda Bluesbreakerji.