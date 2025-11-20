Novice logo
Sozvočje rocka, bluesa in slikarstva v Žitari vasi

20.11.2025 Žitara vas Sittersdorf Hana Julija Kališnik
V petek, 21. novembra, od 18. dalje bo v kulturnem domu Kumst v Žitari vasi zaživela umetnost vseh melodij, barv in oblik – obeta se namreč prva lastna prireditev benda Acoustic Project, ki bo nastopil s prijatelji z glasbene scene.
Bend Acoustic Project

»Ko sva z Benjaminom Peketzom študirala v Gradcu, sva začela skupaj igrati in leta 2002 nastopati pod imenom Acoustic Project. Leta 2022 se nama je pridružil še David Samič,« pripoveduje Damijan Habernik iz Rikarje vasi, ki je po poklicu pravnik. »Z bendom igramo na raznih dogodkih in porokah, v petek pa bomo imeli svojo prvo samostojno prireditev v soorganizaciji s SPD Trta. Želimo si, da bi prireditev postala stalnica, ki povezuje regionalne umetnike in različne veje umetnosti,« pravijo člani benda in dodajo: »Počaščeni smo, da z nami nastopata vrhunska glasbenika Lara Wulz in Tomaž Boškin. Z Laro Wulz smo nastopili že letos maja na podelitvi priznanj Pisane promladi. Tomaž Boškin je aktiven v mnogih glasbenih skupinah; med drugim je član slovenskega benda GeDoRe in v petek bomo nastopili tudi z njihovimi avtorskimi pesmimi, pa tudi s prevodom pesmi Yellow Moon koroškega benda Bluesbreakerji.

Damijan Habernik bo igral na tolkala.

Do sedaj smo izvajali predvsem angleške skladbe, saj smo se osredotočili na glasbeni zvrsti rock in blues. Koncert pa bo v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku.« Svojo noto bosta dodala tudi Peter Karpf s predstavitvijo pesmi »Tagebuch« in duo DoBri – Brigitte Komposch in Doris Wakounig, obe učiteljici na Glasbeni šoli dežele Koroške. Kulturni večer bo zaobjel tudi slikarstvo – svoja umetniška dela bodo razstavile Asmira Kremenović, Judith Krische, Manuela Micheuz in Rosalia Vargo. »Zelo hvaležni smo soorganizatorju SPD Trta, ki nam je na razpolago dal čudoviti prostor Kumst. Želimo, da je kulturna prireditev dostopna vsem, zato vstopnine ni,« je poudaril Damijan Habernik.

