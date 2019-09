Šmihel S koncertom in odprtjem razstave rezidenčnega umetnika se je minulo soboto na občinskem uradu v Šmihelu začela delavnica za komorno glasbo Sonus, medtem že štirinajsta po vrsti. Za glasbo na zavidljivi ravni je poskrbel trio Take Ties z Janijem Müllerjem (nekdaj sam udeleženec glasbene delavnice, danes docent) ter Anno Pflügl na prečni flavti in Clarisso Konzett na harfi.

Slike razstavlja Arno Popotnig, doma iz Gorič na Zilji, ki danes živi in ustvarja predvsem na Dunaju. O njegovih delih je umetnostna zgodovinarka Sonja Traar dejala, da »vedno znova kažejo mikro- in makrokozmično urejene slikovne stvaritve: deloma prosto lebdeče, deloma v zvezi z delno nežno oblikovano strukturo podlage odpirajo barvne oblike dinamično in obenem nežno mirujoči univerzum, v katerem zaznavamo samo jezik slikarstva, ki shaja brez besed.« Popotnigove slike so med delovnim časom na občinskem uradu na ogled do 31. oktobra, ta teden slikar kot rezidenčni umetnik ustvarja v okviru glasbene delavnice Sonus v Werkhofu na Bistrici pri Pliberku.

Glasbene delavnice, ki jo od samega začetka vodi njen ustanovitelj Janez Gregorič, se letos udeležuje 36 glasbenikov praktično vseh starostnih kategorij iz Avstrije in Slovenije. Instrumenti, na katerih letos združujejo različne zvrsti komorne glasbe, so violina, viola, violončelo, kitara, klavir in flavta.

Z glasbeno delavnico Sonus je uspelo v skoraj poldrugem desetletju na podjunskem podeželju uveljaviti vrhunsko izvedeno glasbo, ali pa, kakor je nekoliko bolj šaljivo dejal Janez Gregorič, »človek ne bi verjel, da je to mogoče v pampi.« Sad glasbene delavnice je tudi festival komorne glasbe Sonusiade, ki letos v muzeju Liaunig na Suhi pod Gregoričevim umetniškim vodstvom poteka tretjič. Minulo nedeljo sta na matineji gostovala člana Dunajskih filharmonikov Walter Auer na flavti in Wolfgang Härtel na violončelu s pianistom Lorenzom Cossijem.

Zaključni koncert z udeleženci letošnje glasbene delavnice Sonus pa bo danes, v petek, 23. avgusta, ob 17. uri v Kulturnem domu v Pliberku. Na sporedu bo krstna izvedba naročene skladbe Andreasa Lindenbauma za mešani ansambel.