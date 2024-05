Slovensko kulturno društvo Globasnica: Koncert ob zaključku kulturnih dni

Mešani pevski zbor Peca z gosti, skupino Tambula (spredaj), zborček dobrodelnega društva IniciativAngola Otroški zbor Živ-Žav vodijo Angelika Burkhardt, Julija Hudl in Simona Markitz. Prireditev je povezoval Niko Markitz.

4. maja je Slovensko kulturno društvo Globasnica vabilo na zaključni koncert letošnjih Globaških kulturnih dnevov. V globaški ljudski šoli sta v soboto zvečer nastopila Mešani pevski zbor Peca in otroški zbor Živ-Žav. Domačima zboroma se je pridružila še vokalna skupina Tambula.

»Zelo zadovoljna« je predsednica SKD Globasnica s potekom letošnjega niza prireditev »Globaški kulturni dnevi«, ki ga društvo organizira vsako leto spomladi. »Letos smo pripravili prireditve za vse generacije, od razstave in predavanja do pop rock koncerta,« nam je povedala Markitz, predsednica od leta 2014. Na zaključnem koncertu je Mešani pevski zbor Peca predstavil nove pesmi, v prvem delu na temo vigred, v drugem je bila v ospredju ljubezen. Na koncert se je 24-članski zbor v zadnjem letu pripravljal pod vodstvom Petre Straunik, na klavirju je pevke in pevce spremljala Vlasta Šmon. Društveniki bodo začeli obnavljati farno dvorano, ki so jo najeli v Globasnici. Najprej bodo v dvorani posodobili električno inštalacijo in tehniko ter jo obnovili v tolikšni meri, da bo primernejša za prireditve. Kljub temu društvo še vedno nima svojega skladišča, društvena last je še vedno razdeljena po hišah in garažah odbornic in odbornikov. Marija Markitz si trenutno najbolj želi pridobiti več mladih pevk in pevcev za MePZ Peca. »Najstniki nam manjkajo, mladi študirajo izven Koroške in se bodo, upam, zopet vrnili.« Razmišljajo tudi o lastni gledališki predstavi, pri kateri bi sodelovali mladi.

Trivium na predvečer velike gospojnice

Naslednja prireditev SKD Globasnica bo 14. avgusta na Gori svete Heme. Že od leta 2000 prirejajo Trivium, umetniško srečanje ustvarjalcev na področju likovne umetnosti, literature in glasbe. Letos sodelujejo umetnica Helga Druml s Čajne, glasbenici Mira in Sara Gregorič ter sopranistka Valentina Inzko Fink. Za literarni del bosta pristojna Dominik Srienc in Daniela Kocmut. Na Hemi bodo letos krstno uprizorili skladbo skladatelja Matija Krečiča.