Slovenski kulturni praznik v Šmihelu: »Ohranjati in spoštovatilastno kulturno dediščino«

Tamkajšnje Kulturno prosvetno društvo Šmihel je vabilo v farno dvorano na literarno-glasbeni večer s pesnico Cvetko Lipuš in glasbenicami Noreia String Quarteta. Na začetku je predsednik društva Silvo Jernej podal nekaj zanimivih misli o kulturi. »Ta praznik je priložnost za razmislek o slovenski kulturi, njenemu razvoju, pomenu in prispevku h globalni kulturni dediščini. Poleg spominjanja na preteklost je 8. februar tudi priložnost za premislek o prihodnosti slovenske kulture. V današnjem globaliziranem svetu je pomembno, da slovenska kultura ostane prepoznavna in relevantna za mlajše generacije, da bo še naprej živahna in inovativna. V sodobnem času, ko globalizacija pogosto zbriše meje med kulturami, je še posbej pomembno ohranjati in spoštovati svojo lastno kulturno dediščino,« je dejal Jernej. Cvetka Lipuš je brala iz pesniške zbirke »Odhajanje za začetnike«, v kateri obravnava odhajanje v vsakršni obliki. Od temporarnih odhajanj, kot so potovanja, do selitev, do zadnjega odhoda. Pesnica je prebrala tudi nekaj še neobjavljenih pesmi iz zbirke, ki bo izšla naslednje leto. Jernej je spomnil na šmihelskega kulturnika Alberta Krajgerja, ki je nepričakovano umrl 2. februarja: »Njegov prispevek k slovenski kulturi ostaja svetla luč v našem spominu. Njegova dediščina nas bo še naprej navdihovala in opominjala na pomembnost kulture v našem vsakdanjem življenju.« Gostje so uživali ob glasbi godalnega kvarteta, ki je zaigral tudi kompozicijo viloinistke Lene Kolter. Prireditev se je zaključila s petjem Zdravljice, s kupico vina pa so nazdravili na slovensko kulturo in avtorja Franceta Prešerna, ki je umrl 8. februarja 1849 v Kranju (roj. 3. decembra 1800).