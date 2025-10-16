Projekt SPD Danica: Slovenske ljudske pesmi, kot jih še niste slišali

Kot pravi glasbena pedagoginja Doris Wakounig, se naslov »po eni strani nanaša na našo najbolj znano pesem. Pri tej gre za to, da si pevec izbere naslednjo pesem s tem, ko zapoje 'Trikrat tri je devet, vsak si mora svojo pet'«. Po drugi strani pa tudi na dejstvo, da pri koncertu sodelujejo tri generacije, stari starši, starši in otroci. V 40-članskem zboru namreč pojejo društvenice in društveniki od Zvezdic preko Mešanega zbora Danica do Korenin Danice. Pevke in pevce bo na koncertu spremljala 10-članska ritmična ekipa na Orffovih inštrumentih. Pri teh gre po besedah Doris Wakounig za »glasbila, ki jih že v vrtcu radi uporabljajo, ker ni treba imeti predznanja. To so na primer ksilofoni, metalofoni ali te večje basovske zvočne palice in potem cela vrsta tolkal, kot so ročni boben, tamburin ali ropotulja«. Za ta glasbila oz. za projekt izvedbe koncerta slovenskih ljudskih pesmi z Orffovimi inštrumenti je društvo pridobilo sredstva od Urada zveznega kanclerja. Kot pravi Doris, so v društvu »želeli naše ljudske pesmi, ki so nam zelo pri srcu, pripraviti z Orffovimi aranžmaji in dodanimi scenskimi elementi za rdečo nit med pesmimi«.