Slovenska glasbena šola se lahko pohvali s 450 učenkami in učenci, kar je največ doslej. Lepe uspehe so letos učenke in učenci dosegli na deželnih in zveznih tekmovanjih Prima la Musica, pa tudi v mednarodni konkurenci.

Za udeležbo na zveznem tekmovanju Prima la Musica je potrebno predhodno na deželnem tekmovanju z nastopom pred žirijo zbrati dovolj točk in se uvrstiti nanj. Na tekmovanjih Prima la Musica se mlade glasbenice in glasbeniki predstavljajo s solo programom in/ali v skupinah.

Andrej Feinig in Aylén Lana Gomez Segovia

Letos je deželno tekmovanje na Koroškem potekalo meseca marca v Osojah. Katarina Pechmann in Livia Rosa Seher sta v kategoriji klavir osvojili prvo nagrado, Theresa Mödritscher pa drugo nagrado. Učiteljica nagrajenih mladih pianistk je Monika Seher, uspeh njenih učenk pa so ponovili mladi kitaristi, ki jih poučuje Janez Gregorič. V koncertni dvorani v osojskem samostanu sta Emil Benitschke in Jona Sadjak osvojila prvo nagrado, drugo pa Valentina Gregorič. Zelo uspešni so bili tudi mladi hamonikarji, Xenia Wochitz (učitelj Michael Vavti) je domov iz Osoj odnesla prvo nagrado, kakor tudi Jakob Ressmann in Jurij Filipič (oba poučuje Izidor Kokovnik).

Irina-Hedenik, Tamina-Filipič in Dejna Steiner

Med sestavi je žirijo v Osojah najbolj prepričal trio pod vodstvom učitelja in flavtista Kristijana Filipiča. Trio Nanana sestavljata flavtistki Deina Steiner in Irina Hedenik, zvočno maso klavirja pa prispeva Tamina Filipič. Trio Nanana se je s svojim nastopom uvrstil na zvezno tekmovanje v predarlski Feldkirch, kjer je trio osvojil tretjo nagrado.

Jurij Filipič in učitelj Izidor Kokovnik

Kamor gre, raztegne meh in zmaga

In če smo že pri Filipičih, je posebej uspešna prva polovica leta za Jurija Filipiča. Mladi Brezničan ni zmagal le na deželnem tekmovanju v Osojah,temveč tudi na zveznem, ki je bilo 20. maja v Feldkirchu na Predarlskem. Pa tudi na mednarodnem tekmovanju »Tomaž Holmar«, ki ga je 22. maja v Naborjetu organizirala Glasbena matica v Furlaniji in Julijski krajini, je izredno muzikaličen učenec Izidorja Kokovnika osvojil prvo nagrado.

Utrinek iz Mladinskega doma z nastopa tretje skupine oddelka Mladinski dom in Slovenska gimnazija

Sploh prvič je kdo s Slovenske glasbene šole s solo programom zmagal na zveznem tekmovanju Prima la Musica leta 2019. To je bila tedaj 13-letna klarinetistka Lara Wakounig. Učenci glasbene šole so v preteklosti v duetih in kvartetih že posegli po prvih nagradah, recimo Kristijan Filipič, Jani Müller in Jaka Slavko, »se pravi, v komornih zasedbah smo že imeli prva mesta, solistično pa na državni ravni prvo leta 2019 z Laro Wakounig,« pravi ravnatelj GŠ Roman Verdel. Slovenska glasbena šola je pridobila dodatne pedagoge in ima letos vpisanih rekordnih 450 učenk in učencev. »To je najvišje število, odkar smo od leta 2015 pri deželi,« še dodaja ravnatelj. Na javnih predstavitvah smo lahko nastope oddelkov Slovenske glasbene šole po Koroškem spremljali od sredine junija, zadnji javni nastop pa bo 4. julija ob 18. uri v Kulturnem domu v Šentprimožu.