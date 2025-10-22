Skupni kitarski orkester in vrhunski solistični nastopi

22.Primorski dnevi na Koroškem so se začeli v sredo, 15. oktobra s predstavitvijo knjižnih publikacij s Primorske. V petek, 17. oktobra je bilo v Tischlerjevi dvorani na sporedu srečanje glasbenih šol, ki ga je prvič gostila Janja Hinteregger, ravnateljica Slovenske glasbene šole dežele Koroške.
Srečanja so se udeležili učenke in učenci Glasbene matice Furlanija-Julijska krajina s podružnicami v Trstu, Gorici, Špetru in Ukvah, pa tudi mlade glasbenice in glasbeniki Slovenskega centra za glasbeno vzgojo (SCGV) »Emil Komel« iz Gorice. Spremljala sta jih v. d. ravnatelja Manuel Figheli (Glasbena matica) in ravnateljica Alessandra Schettino (SCGV).
V Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške pridobljene glasbene veščine so pokazali harmonikar Alexios Mavridis, pianistka Livia Seher, flavtistka Lucia Lausegger, harmonikar Elias Markl in pianistka Emma Pingist.
Pri tehnično zahtevnih nastopih so se izjemno izkazali pianist Alessandro Nuzzo in kitarist Gabriel Možina, oba Glasbena matica, pa tudi pianistka Josephine Palma (SCGV).
Primorski dnevi na Koroškem se v petek, 24. oktobra nadaljujejo v žvabeški Hiši kulture, kjer bo ob 19. uri otvoritev razstave del tržaškega slikarja Edija Žerjala.
Za klavir sem prvič sedla pri treh letih, saj je tudi moja mama pianistka. Že deset let je Maja Glouchkova moja učiteljica na SCGV »Emil Komel«. Vadim tri ure na dan, poleg klasične glasbe imam rada sodobno pop glasbo, predvsem Kanye Westa. Udeležujem se tudi glasbenih tekmovanj, zmagala sem v Bologni in Bolzanu. Šolanje bi rada nadaljevala na glasbenem konservatoriju, saj želim postati koncertna pianistka.
Kitaro igram osem let, ves ta čas je moj učitelj Marko Feri. Ta je zelo pikolovski in vedno izvleče iz mene vse, kar zmorem. Čar mojega instrumenta je predvsem ta, da ga lahko povsod vzamem s sabo, poleg tega mi ugaja zvok kitare. V Celovcu sem nastopil s Preludijem št. 1 brazilskega skladatelja Heitor Villa-Lobosa. Pred kratkim sem začel delati na skladbah, ki sta jih napisala španska skladatelja Francisco Tárrega in Joaquín Rodrigo. Med tednom vadim uro na dan, za vikend štiri ure ali več, pouk kitare in nauk o harmoniji pa imam dvakrat na teden. Želim si študirati kitaro na konservatoriju, poslušam pa vse od klasične in baročne glasbe preko brazilske glasbe do rocka in trapa.
Iz rubrike Dogodki preberite tudi