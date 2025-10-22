Skupni kitarski orkester in vrhunski solistični nastopi

Kitarist Gabriel Možina (15)

Opčine Villa Opicina

Kitaro igram osem let, ves ta čas je moj učitelj Marko Feri. Ta je zelo pikolovski in vedno izvleče iz mene vse, kar zmorem. Čar mojega instrumenta je predvsem ta, da ga lahko povsod vzamem s sabo, poleg tega mi ugaja zvok kitare. V Celovcu sem nastopil s Preludijem št. 1 brazilskega skladatelja Heitor Villa-Lobosa. Pred kratkim sem začel delati na skladbah, ki sta jih napisala španska skladatelja Francisco Tárrega in Joaquín Rodrigo. Med tednom vadim uro na dan, za vikend štiri ure ali več, pouk kitare in nauk o harmoniji pa imam dvakrat na teden. Želim si študirati kitaro na konservatoriju, poslušam pa vse od klasične in baročne glasbe preko brazilske glasbe do rocka in trapa.