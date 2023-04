Skupini Siddharta in Popwal sta navdušili publiko

Skupini Popwal in Siddharta sta v petek, 21. aprila navdušili publiko na koncertu Rock4Angola. Na koncert je vabilo društvo IniciativAngola skupaj s Kulturnim domom Pliberk in Katoliško mladino (KM). Po koncertu se je najbolj priljubljena slovenska rock skupina Siddharta družila s feni v preddverju dvorane Kulturnega doma v Pliberku. Letos bo celoten izkupiček dogodka namenjen dekliškemu internatu v Calulu v Angoli. Projekt don Boskovih sester ponuja mladim dekletom varen dom, daleč stran od nasilja v družini, razbitih družin in revščine.