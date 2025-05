Skupina »Abwunah« nastopa v Vogrčah: Oče naš v Jezusovi materinščini

»Materni jezik Jezusa Kristusa je bila aramejščina – v tem jeziku je govoril s svojimi učenci in jih učil moliti Oče naš,« pojasnjuje Jože Kopeinig, duhovnik in rektor Doma prosvete v Tinjah. Prav v Tinjah se je začela tudi zgodba skupine Abwunah, ki jo sestavljajo umetniki in glasbeniki iz Celovca in Roža. Abwunah je aramejska oblika besede, s katero se začne molitev Oče naš, in pomeni »Naš Oče«. »Skupino Abwunah smo ustanovili prav zato, ker smo želeli molitev Oče naš uglasbiti v aramejščini – materinščini Jezusa Kristusa,« pripoveduje članica Marina Kollegger. Skupina je prvič predstavila del molitve v aramejščini ob razstavi umetnice in članice skupine Barbare Möseneder-Köchl v Tinjah. Odziv publike je bil izjemno pozitiven, zato so se odločili ostati pri izvedbi molitve v tem jeziku. Navdušen je bil tudi že pokojni župnik Poldej Zunder, ki je skupino takoj povabil v Železno Kaplo. »Po pozitivnem odzivu smo iz vsake vrstice molitve – na primer 'Oče naš, ki si v nebesih' – ustvarili samo­stojno skladbo. Celoten program zdaj traja eno uro,« pojasnjuje Hans Walluschnig. Glasbo so ustvarili sami. Kaj pa vera – je pomembna za skupino? »Verjamemo v ljubečega stvarnika, ki mu lahko rečemo Bog. Kdo točno je ta Bog, pa ostaja skrivnost in misterij,« odgovarja Kollegger. Želi si, da bi obiskovalci po koncertu odšli z občutkom, da se jih je nekaj dotaknilo v srcu. Glasba, ki spremlja molitev, je raznolika – vsebuje tako mirne kot živahne trenutke. Njena dinamika se prilagaja vsebini posameznih vrstic molitve.