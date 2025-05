SKD Globasnica: S koncertom so zaokrožili kulturne dni

Čudovit koncert globaških pevskih zborov smo 26. aprila doživeli v precej napolnjeni avli v prvem nadstropju globaške ljudske šole. V pozdrav je zapel otroški zbor Živ Žav, ki deluje pod okriljem Slovenskega kulturnega društva Globasnica. Vodita ga Simona Markitz in Julija Hudl, na kitari je otroke spremljala Angelika Burkhardt. Goste je nagovorila predsednica SKD Globasnica Marija Markitz, skozi koncert pa sta vodila Niko Markitz in Fabijan Rio Igerc. Pevci in pevke mešanega pevskega zbora Bilka (vodi Dominik Jurca) iz Bilčovsa so zapeli tudi »Pesem od rojstva«, ki jo je napisal globaški bukovnik Franc Leder Lesičjak, solist je bil Niko Matej Boštjančič. Po moškem pevskem zboru Janez Petjak (vodi Dagmar Dumpelnik-Prasenc) je na oder stopil mešani pevski zbor Peca, ki je predstavil na novo naštudiran program, vse pesmi so se prepletale okoli teme »voda«. Po koncertu so bili vsi nastopajoči vabljeni v farno dvorano, ki je zdaj v najemu Slovenskega kulturnega društva Globasnica. Kljub skromnim denarnim sredstvom so mnogi društveniki v zadnjih mesecih z veliko angažmaja nekoliko prenovili dvorano, posodobili električno napeljavo in izboljšali prostore ob dvorani, ki bo odslej še vabljivejša za društvene prireditve.