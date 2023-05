SKD Globasnica: Pop rock koncert v Unit Pubu: Jadagani prvič na odru

Mladina Slovenskega kulturnega društva Globasnica je minulo soboto, 29. aprila, priredila Pop rock koncert v Unit Pubu, nekdanjem baru v kleti gostilne Juenna v Čepičah. Nastopala sta avstrijska benda Dorkatron in BBPB ter bend ZircuS iz Slovenije, Unit Pub je bil zelo dobro napolnjen. Še pred temi skupinami pa je na oder stopila domača skupina »Jadagani«, ki jo sestavljajo mladi Globašani, javnosti so se predstavili prvič. »Do igranja smo prišli, ker smo skupaj igrali ‘Guitar hero’, to je računalniška igra, kjer lahko izbereš svoj inštrument in ga igraš,« pripoveduje pevec benda Niko Markitz. Imeli so občutek, da so kar dobri in kmalu so igro zamenjali za prave inštrumente. Edino Gabriel Pasterk je že pred tem igral kitaro, ostali člani benda so samouki oz. so prej igrali druge inštrumente. Vadijo že dobro leto, nastopali so že na dveh rojstnih dnevih. Igrajo rock glasbo v angleščini, medtem imajo že dve lastni pesmi z naslovoma »Take me by my hand« in »Lady in my life« v stilu alternative in soft rocka. Ime Jadagani je sestavljeno iz imen članov in je referenca na istoimensko skupino iz 80. let in pri kateri so kot pri zdajšnjih Jadaganih igrali Janez, Niko, Daniel in Gabriel.