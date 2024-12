Samo Hudl z gosti v Pliberku: Pela je z Elvisom

12. decembra je skupaj s skupino Donna Rhodes & The Morris iz Nashvilla nastopila na božičnem koncertu Rock & Roll Christmas v Pliberku. Obiskovalci so lahko uživali v prazničnih pesmih, pa tudi v številnih drugih uspešnicah, ki so jih izvajali glasbeni zvezdniki, s katerimi je sodelovala družina Morris. Donna Rhodes prihaja iz glasbene družine Rhodes. Skupaj s sestro Sandy Rhodes je Donna odraščala v Memphisu v obdobju glasbenega razcveta Elvisa Presleya. Kot spremljevalni vokalistki sta sestri sodelovali s Presleyjem in prispevali harmonije k njegovim legendarnim uspešnicam, kot sta Suspicious Minds in In the Ghetto. Na odru sta se pevcem tokrat pridružila tudi pevska zbora OŠ Mežica in Srednje šole Pliberk. Samo Hudl se je posebej zahvalil Manci Rebula in Luki Perneku, ki sta v šolah z mladimi pripravila koncert.