Vrba Jožko Kovačič pa se je pred dobrimi desetimi leti s svojimi »Rožanskimi muzikanti« odločil za drugačno, glasbeno »mešanico«. V svojo družbo je pritegnil same dobre, lahko bi trdili, strastne muzikante in pevce, ki navdušeno igrajo in pojejo že celo desetletje.

V četrtek, 13. junija, so v Casineumu v Vrbi z navdušeno publiko praznovali ta okrogli jubilej. Pisan, velik »šopek« pesmi, ki jih je zbral in zanje priredil Jožko Kovačič, so ta večer zapeli in zaigrali, in prav nobenega sledu ni bilo o kaki utrujenosti po tem desetletju. Prav obratno: Njihova predanost in ljubezen do glasbe ter petja je gotovo poroštvo, da bodo tudi v bodoče še zmešali marsikakšen dopadljiv »Glasbeni Cocktail« in ga nam ponudili s svojo kvalitetno zagnanostjo!

Te prikupne koncerte že dolga leta, tako tudi ta večer, vsakokrat požlahtnita simpatična povezovalca Monika Novak-Sabotnik in Hans Mosser.

Kot glasbeni gostje so se »Rožanskim muzikantom« tudi v Casineumu v Vrbi spet pridružili »Koroški Avseniki« – Kvintet kmetijske zbornice, ki jih vodi domačin Ernest Franz Gröblacher. Kakšno neverjetno naključje: oba, tako Jožko kot Ernest Franz, po desetletjih zopet skupno nastopata, tako kot sta svojčas navduševala publiko z legendarnimi »Veselimi študenti«. Starejši se jih gotovo še spominjate!

»Rožanski muzikanti« in »Kvintet kmetijske zbornice« so se tokrat še sami nagradili: ob okroglem jubileju so predstavili novo zgoščenko. To je tudi darilo zvestim obiskovalcem njihovih koncertov kot premostitev do naslednje glasbene »mešanice«/ glasbenega cocktaila, ki je gotovo že v pripravi.