Rožanski muzikanti javno vadili

Skupina odličnih glasbenikov ter pevk in pevcev je pri vajah ubrala nov pristop: namesto zaprtih prostorov se je odločila za vaje pred občinstvom. In poskus je uspel, kot je to potrdila javna vaja v nedeljo, 7. septembra popoldne v objemu narave in senci veličastne lipe pri Podnarju v Podnu pri Slovenjem Plajberku. Za goste, domačine, pohodnike je bil nastop Rožanskih muzikantov prijetno presenečenje in prijeten začetek novega tedna, za Rožanske muzikante pa obetajoč vstop v novo glasbeno sezono.