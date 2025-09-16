Novice logo
Rožanski muzikanti javno vadili

16.9.2025 Slovenji Plajberk Windisch Bleiberg Franc Wakounig
S koncem počitnic in poletnih dopustov je napočil čas vaj in novih izzivov za kulturna društva, zbore in ansamble. To seveda velja tudi za Rožanske muzikante, ki jih vodi Roman Verdel.
Vadili so pri Podnarju v Podnu pri Slovenjem Plajberku.

Skupina odličnih glasbenikov ter pevk in pevcev je pri vajah ubrala nov pristop: namesto zaprtih prostorov se je odločila za vaje pred občinstvom. In poskus je uspel, kot je to potrdila javna vaja v nedeljo, 7. septembra popoldne v objemu narave in senci veličastne lipe pri Podnarju v Podnu pri Slovenjem Plajberku. Za goste, domačine, pohodnike je bil nastop Rožanskih muzikantov prijetno presenečenje in prijeten začetek novega tedna, za Rožanske muzikante pa obetajoč vstop v novo glasbeno sezono.

