ROŽ festival vabi z bendom »Roba« in Tončem Feinigom

V Bistrici v Rožu bo v četrtek, 5. novembra, ob 19.30 nastopil Oliver Welter. Nekdanji pevec in pisec besedil skupine Naked Lunch je prvič pripravil program v koroškem narečju z naslovom Dås wird nix mehr. V petek, 6. novembra, se program v kulturnem domu začne ob 18. uri. Nastopili bodo koroška skupina Roba, v kateri poje Valentina Inzko Fink iz Sveč, ter zasedba Poxrucker Sisters iz Mühlviertla. »Skupina Poxrucker Sisters povezuje zelo speven, tudi plesni narečni pop z jasnimi, feminističnimi sporočili in novo samozavestjo mlajših žensk s podeželja. Zdelo se mi je, da se to zelo dobro poda tudi v podeželsko okolje Koroške,« pravi umetniški vodja Bernd Liepold-Mosser, ki dodaja: »Vse raziskave kažejo, da je za omejevanje odseljevanja najpomembneje izboljšati življenjske možnosti mladih žensk.« V soboto, 7. novembra, bo ob 19.30 v domači občini s svojim Little Big Bandom nastopil Tonč Feinig. »Zelo sem vesel, da je Tonč z nami in da bo nastopil s to zasedbo, s katero bolj redko nastopa,« tako Bernd Liepold-Mosser.