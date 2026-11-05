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ROŽ festival vabi z bendom »Roba« in Tončem Feinigom

5.11.2026 Bistrica v Rožu Feistritz im Rosental Tomaž Verdev
V nedeljo, 1. novembra, se je s koncertom avstrijske pevke Anne Mabo in branjem Roberta Stadloberja v cerkvi na Žihpoljah začela druga izdaja Rož festivala. Ta je lani potekal sredi septembra, kar je med drugim omogočilo tudi koncerte na prostem.
Skupina Roba bo v Bistrici v Rožu nastopila pred Poxrucker Sisters Foto: Marco Sommer

Umetniški vodja festivala je režiser Bernd Lie­pold-Mosser: »Letos smo festival prestavili na začetek novembra, zato smo morali pripraviti koncerte v zaprtih prostorih. Nastal je zelo kakovosten, umetniško zanimiv in tudi politično zanimiv program. Veliko nastopajočih se namreč kritično, natančno, ironično in premišljeno ukvarja s časom, v katerem živimo.« To velja denimo za Roberta Stadloberja, ki nastopa z recitalom poezije Kurta Tucholskega (1890-1935): »Tucholsky je s humorjem na sramotilni steber postavil tiste, ki so se udobno namestili v meščansko lagodje, se želeli zabavati in si hkrati zatiskali oči pred vzponom nacizma,« pravi Liepold-Mosser. Prvi, nekoliko intimnejši del festivala je na Žihpoljah potekal do srede, 4. novembra. Od četrtka, 5. novembra, do sobote, 7. novembra, bodo koncerti v okviru Rož festivala v kulturnem domu v Bistrici v Rožu. Za nedeljo, 8. novembra,  je bil sicer napovedan tudi koncert skupine Kreisky, s katero bi se zaključil letošnji festival, a je bil medtem odpovedan. 

Z Žihpolj v Bistrico v Rožu

V Bistrici v Rožu bo v četrtek, 5. novembra, ob 19.30 nastopil Oliver Welter. Nekdanji pevec in pisec besedil skupine Naked Lunch je prvič pripravil program v koroškem narečju z naslovom Dås wird nix mehr. V petek, 6. novembra, se program v kulturnem domu začne ob 18. uri. Nastopili bodo koroška skupina Roba, v kateri poje Valentina Inzko Fink iz Sveč, ter zasedba Poxrucker Sisters iz Mühlviertla. »Skupina Poxrucker Sisters povezuje zelo speven, tudi plesni narečni pop z jasnimi, feminističnimi sporočili in novo samozavestjo mlajših žensk s podeželja. Zdelo se mi je, da se to zelo dobro poda tudi v podeželsko okolje Koroške,« pravi umetniški vodja Bernd Liepold-Mosser, ki dodaja: »Vse raziskave kažejo, da je za omejevanje odseljevanja najpomembneje izboljšati življenjske možnosti mladih žensk.« V soboto, 7. novembra, bo ob 19.30 v domači občini s svojim Little Big Bandom nastopil Tonč Feinig. »Zelo sem vesel, da je Tonč z nami in da bo nastopil s to zasedbo, s katero bolj redko nastopa,« tako Bernd Liepold-Mosser. 

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