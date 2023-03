Pevski natečaj za zbor leta, ki se je prvič izvedel leta 2012, gre letos v peti krog. Natečaj je ponudba »Pojoči Koroški«, da uspehi in dosežki najdejo pot v še širšo javnost. »Zbor leta 2023« iščejo v štirih kategorijah: mešani zbor, ženski zbor/moški zbor, male skupine (do osem pevk in pevcev) in mladinski zbor. Obvezne pesmi ni, med tremi izbranimi mora biti ena koroška narodna (nemška ali slovenska). Pesmi se pojejo zborovsko, solistične pesmi niso zaželene, instrumentalne spremljave niso predvidene. Predhodni izbori bodo 5., 12. in 19. oktobra (zmeraj ob 19.30 v živo na Radio Kärn-ten). Finale bo 3. novembra v Celovcu. Rok prijave je 30. april 2023 – zadostuje neformalno pismo na: [email protected]. Iz organizacijskih razlogov lahko upoštevajo samo prvih 30 prijav. Celoten razpis je na kaernten.orf.at/chorwettbewerb.