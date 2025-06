Rock praznik ob 25-letnici skupine Bališ v Šentjanžu »Spal bomo če smo hin«

Ob jubileju so na oder stopili tudi številni gostje, ki so s svojimi interpretacijami pesmi skupine dodali svež glasbeni izraz. Nastopili so duo Fine Pulse, Katharina Kappeller & Miro Müller (člana skupine Popwal), Noreia String Quartett in Tonč Feinig. Za elektronski utrip večera je poskrbel mladi DJ Niko Stern, sin bobnarja Marka Sterna. Pri izvedbi skladbe »Rock me Amadeus«, ki jo je skupina Bališ v novi preobleki izdala leta 2024, se jim je na odru pridružil priznani kitarist in producent Helmut Bibl, dolgoletni kitarist legendarnega Falca. Za ganljiv zaključek večera so poskrbeli pevke in pevci zbora Mladina poje, ki so z vokalno podporo obogatili skladbi »Živ tvoj dan« in »Jutr bo moj«.