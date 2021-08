Od leta 2006 naprej imajo podjunski muzikantje svoje društvo, praznovanje 15-letnice so prestavili na prihodnje leto. Prvi predsednik je bil Stefan Kolenik, zdaj že četrto leto vodi taktirko Kapelčan Albert Schorli.

Vsak prvi petek v mesecu se v Pliberku srečujejo muzikantje. S srečanji so najprej začeli pri Jamnigu v Konovecah, vrsto let so ta srečanja prirejali v gostilni »Schwarzl« v Pliberku, odkar te gostilne ni več, so se preselili v pliberški kulturni dom. »Zaradi korone smo skoraj eno leto pavzirali, priljubljenih srečanj in druženja na žalost ni bilo,« pravi Albert Schorli, predsednik društva »Jauntaler Musikantenstammtisch«. Letos julija so se znova dobili na prostem, v pliberškem kopališču, kjer od letos dalje vodita gostinske obrate Špela Železnik in Janez Žižek. Kapelčan Albert Schorli je že četrto leto predsednik muzikantov. »Sam sem do društva prišel pred približno sedmimi leti preko svojega prijatelja Stefana Kolenika, ki je bil med ustanovitelji in je sam bil dvanajst let predsednik. Pred štirimi leti me je prosil, da naj to funkcijo prevzamem jaz.«

Nad sto članov

Trenutno imajo nad sto članov, ki prihajajo iz vse Koroške, okoli trideset muzikantov prihaja tudi iz Slovenije. Narod-nozabavna glasba povezuje ljudi preko vseh meja, ob igranju se vsi razumejo, govorijo isti jezik. Največ članov igra na diatoničnih harmonikah, veliko je tudi klavirskih, baritonov, trobent, kitar in »hudičevih gosli.«

Skupaj grajo pesmi v nemščini in slovenščini, med najbolj priljubljenimi je Slakov »Čebelar«, komad »Kam le čas beži« ansambla Štirje kovači in še mnogi drugi. »To so pesmi, ki jih naši ljudje poznajo in jih radi poslušajo, na srečanja redno prihajajo tudi družinski člani muzikantov, ki uživajo ob glasbi in zraven prepevajo, plesalci izkoristijo priložnost za ples.« Pred pandemijo so redno hodili na izlete po Koroškem, Štajerskem in po Sloveniji. Posebno doživetje je bilo igranje na ladji na Osojskem jezeru.

Skupne vaje

Podjunski muzikantje se seveda redno srečujejo, pomemben del njihovega delovanja pa so tudi skupne vaje, na katerih se pripravljajo na nastope. Glasbeni mentor je dolga leta bil Hansi Stermetz st., nekaj vaj so imeli že skupaj z Martinom Suschnigom. Radi zaigrajo tudi na družinskih slavjih ali na drugih praznovanjih. 14. avgusta imajo poletno fešto v Železni Kapli, 5. septembra igrajo v kavarni »Pazzo« v Pliberku, 11. septembra bodo sooblikovali praznik društva gorskih kmetov v Železni Kapli »Coppla Kaša«, 18. septembra pa bodo zaigrali pri Hafnerju v Gornji vasi.