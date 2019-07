Kotmara vas Že desetletja je pri Slovenskem prosvetnem društvu Gorjanci v Kotmari vasi v navadi, da v toplejših mesecih vabijo na pohode po Gurah. Že več ko desetletje za prikaz poti uporabljajo zemljevid z domačimi ledinskimi imeni – pionirski zemljevid, ki dokumentira bogato dediščino slovenskega poimenovanja koroške zemlje. Letos so pri Gorjancih pohod in druženje dopolnili še z dodano vrednostjo – Petjem pod hruško.

Minulo nedeljo je tako nekaj deset pohodnikov prišlo na Vesavo s Čahorč peš skozi senčni gozd – vsaka zaščita pred sončno pripeko je tisti dan prišla nadvse prav –, še več se jih je k Zabotniku pripeljalo na motoriziran način. Na domačiji, ki se ponaša tako z lepo staro hruško kakor z izjemnim razgledom na Rož in Karavanke, so obiskovalcem peli domači zbor SPD Gorjanci, moški pevski zbor Bilka iz sosednjega Bilčovsa (njihova interpretacija Vodopivčevih žab je še posebej navdušila), na harmoniki pa sta jim zagodla Fabrice in Gabriel. In po »uradnem« delu je ljudskemu petju na harmoniki pritegnil še Joško Bostjančič.

Kakor je bilo slišati, so obiskovalci prvega Petja pod hruško pri Zabotniku na Vesavi bili zelo zadovoljni, in kakor je bilo videti, je prireditev privabila ljudi, ki jih drugače na slovenskih dogodkih na Gurah ni bilo opaziti. Številni pravijo, da naj bi Petje pod hruško postalo reden del letnega programa Slovencev na Gurah.