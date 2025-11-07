Prvo pesem so posneli pred petimi leti

Tako se je začel proces, ki se je začel pred malo več kot petimi leti. »Do začetka korone smo imeli že štiri pesmi, potem pa se je vse ustavilo,« pravi Sonja. »A ideja ni umrla. Ko smo se lahko znova srečali, smo nadaljevali – počasi, a vztrajno. Letno smo posneli vedno nekaj pesmi, ker vsaka zahteva veliko dela.« Helga pa doda, da za eno pesem potrebujejo uro in pol, včasih več. Pesmi so posneli v studiu Jurija Opetnika v Šmihelu. Glasbenik Tomaž Boškin pa jih je med snemanjem zgoščenke spremljal z izkušnjami, potrpežljivostjo in navdušenjem. »Enkrat na mesec pride k nam na vaje, posluša, popravi, predlaga,« pove Sonja Woschitz. »Zunanje uho je zlata vredno, posebej pri zahtevnejših štiriglasnih skladbah.«