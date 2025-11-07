Prvo pesem so posneli pred petimi leti

Nomos je bila v 90. letih dekliška skupina, ki jo je vodila Helka Mlinar. Iz te je pozneje nastala vokalna skupina Nomos, v kateri je sodelovalo vedno več pevcev in pevk. »Ko je leta 2018 nekaj članov odšlo, smo se vprašali, ali naj nadaljujemo ali zaključimo,« se spominja Sonja Woschitz. »Potem pa smo ugotovili, da nam štirim skupaj petje prinaša veselje in smisel. In tako se je rodil Kvartet Nomos,« pravi Helga Wutte. Zasedba se je formalno oblikovala januarja 2018 v majhnem kavarniškem lokalu v Škocjanu. »Sedeli smo v kavarni, jaz sem bila žalostna, Marjan Čik pa me je opogumil: »Poskusimo sami,« z nasmehom pove Sonja. »Od tam smo preprosto začeli – brez načrta, a z veliko veselja.«
Prvi posnetki novoustanovljenega kvarteta so nastali že po nekaj mesecih. Poleti 2018 so namreč sodelovali pri skupnem projektu pevskih zborov okoli Klopinjskega jezera. »Vsak zbor je prispeval dve pesmi,« pove Sonja Woschitz. Iz tega pa se je potem rodila zamisel, zakaj ne bi posneli tudi več pesmi.
Tako se je začel proces, ki se je začel pred malo več kot petimi leti. »Do začetka korone smo imeli že štiri pesmi, potem pa se je vse ustavilo,« pravi Sonja. »A ideja ni umrla. Ko smo se lahko znova srečali, smo nadaljevali – počasi, a vztrajno. Letno smo posneli vedno nekaj pesmi, ker vsaka zahteva veliko dela.« Helga pa doda, da za eno pesem potrebujejo uro in pol, včasih več. Pesmi so posneli v studiu Jurija Opetnika v Šmihelu. Glasbenik Tomaž Boškin pa jih je med snemanjem zgoščenke spremljal z izkušnjami, potrpežljivostjo in navdušenjem. »Enkrat na mesec pride k nam na vaje, posluša, popravi, predlaga,« pove Sonja Woschitz. »Zunanje uho je zlata vredno, posebej pri zahtevnejših štiriglasnih skladbah.«
Zadnjo pesem z naslovom »Še en glažek« so posneli julija letos. To je bil simboličen zaključek petletnega ustvarjalnega procesa. »Po snemanju pa tega glažka še nismo utegnili spiti,« se nasmehne Sonja. »To bomo nadoknadili v soboto, 8. novembra, na koncertu, skupaj z vsemi, ki pridejo praznovat z nami.«
Na sobotnem koncertu, s katerim bodo predstavili svoj prvenec, poslušalce čaka bogat in večplasten program. »Želeli smo, da koncert ne bo le niz pesmi, ampak doživetje,« pravita soglasno Helga in Sonja. Dogodek bo povezan z videoprojekcijami, svetlobnimi učinki in kratkimi pripovednimi vložki, ki bodo poslušalce popeljali skozi nastajanje plošče. »Imeli bomo tudi nekaj presenečenj,« napoveduje Helga. Poleg kvarteta bodo nastopili tudi glasbeni gostje, kot na primer Tomaž Boškin in tamburaški ansambel iz Loč. Prav tako del programa pa bosta tudi Sonjini hčerki, ki bosta z glasom in gibanjem prispevali h koncertu.
Na koncertu bodo poslušalci in poslušalke slišali tako skladbe s plošče kot tudi dve, ki ju na CD-ju še ni. »To sta prva in zadnja pesem večera – nista na plošči, ampak se lepo vključita v program,« povesta in dodata, da bo tako na koncertu kot tudi na njihovi zgoščenki vsak našel nekaj za svoj glasbeni okus.
Zgoščenke bodo seveda prodajali na sobotnem koncertu. V dneh po koncertu so na voljo pri pevkah in pevcih Kvarteta Nomos in pa tudi na banki Posojilnica v Dobrli vasi, v Zadrugi v Železni Kapli in pri Kärntner Heimatwerku. Prav tako bo prva zgoščenka Kvarteta Nomos tudi del knjižnega daru Mohorjeve. »Naš CD pa lahko kupite tudi pri vseh naših nadaljnjih nastopih. Med drugim bomo nastopili 20. 12. na adventnem koncertu v samostanu v Dobrli vasi.
