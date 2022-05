Godalni kvartet Noreia je zmagal na tekmovanju izvajalk in izvajalcev komorne glasbe Artedea, ki je včeraj potekalo v Veliki dvorani Doma glasbe v Celovcu. S 15-minutnim nastopom je Noreia med šestimi finalisti najbolj prepričala strokovno žirijo in občinstvo.

Godalni kvartet Noreia sestavljajo štiri študentke Privatne univerze Gustava Mahlerja v Celovcu. To so Lena Kolter in Alma Portič na violini, Anna Bednarchuk na violi in Jana Thomaschütz na violončelu. Strokovna žirija na tekmovanju je presojala skupni umetniški vtis, originalnost in kreativnost podajanja.

Utrinek s tekmovanja. Slika: ORF/Screenshot

Do zmage so godalnemu kvartetu Noreia pomagali tudi glasovi občinstva, ki so vplivali na končni izid. Mlade zmagovalke so osvojile pokal ARTEDEA in 2500 evrov.

Koncert si lahko ogledate na spletni povezavi: kaernten.orf.at/stories/3154617/