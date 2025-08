Klopi na cesti tokrat ni bilo, pri izvedbi pa je pomagalo okoli 100 ljudi. »Navsezadnje pa vreme ni bilo tako slabo in prišlo je okoli 300 obiskovalk in obiskovalcev od blizu in daleč. Veliko ljudi pa je prestrašilo vreme,« je dodal. Klapa Lungomare je pela do jutranjih ur, že med večerom pa se je govorilo, da jo bodo povabili tudi prihodnje leto. »Letos smo opazili, da lahko izvedemo Dalmatinski večer ob vsakem vremenu,« je zaključil Petek.