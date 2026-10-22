Prvič bo svoje avtorske skladbe predstavila nova skupina VINK

Za aranžmaje skrbi pianist Niko Vavti, avtor večine besedil skupine VINK pa je pevec Danilo Katz. Njegove pesmi so v nemškem narečju, slovenščini, italijanščini in angleščini. Kot pravi Katz, besedila vsebujejo elemente kantavtorskega pristopa, v središču katerega je pripovedovanje zgodb preko glasbe. »Z glasbo želimo povezovati ljudi, zabrisovati morebitne meje, odpravljati predsodke in spodbujati k razmišljanju. Ne z dvignjenim prstom, temveč s pripovedovanjem zgodb in dopuščanjem čustev. Če ljudje po koncertu odidejo domov z mislijo, ki jih še nekaj časa spremlja, je naša glasba dosegla zelo veliko,« pravi Katz. Kot pravi, se z jeziki spreminja tudi zvok in barva glasbe. »Italijanščina prinaša sredozemsko lahkotnost in ritmiko, slovenščina mehkejšo in bolj lirično barvo, narečje deluje neposredno in prizemljeno, angleščina zvok odpira proti mednarodnemu popu, soulu in kantavtorski tradiciji.« Pianist Niko Vavti pa pravi: »Važno je, da imajo pesmi kljub svoji različnosti skupen glasbeni rokopis. Pri tem imajo pihala zelo pomembno vlogo, prav tako groove in melodija.«