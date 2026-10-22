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Prvič bo svoje avtorske skladbe predstavila nova skupina VINK

22.10.2026 Pliberk Bleiburg Novice
V soboto, 24. oktobra, bo nova osemčlanska skupina VINK v Kulturnem domu Pliberk predstavila svoj prvi samostojni koncertni program. Skupino sestavljajo Danilo Katz (vokal), Niko Vavti (klavir), Paul Niederl (kitara), David Samitsch (bas), Daniel Kaiser (bobni), Miha Vavti (saksofon), Jan Butej (trobenta/krilovka) in Mario Vavti (pozavna).
Člani skupine VINK vabijo v pliberški kulturni dom na svoj prvi nastop. FOTO: Nika Hoelcl

Poseben pečat daje skupini VINK izrazita tročlanska pihalna sekcija, ki zvoku osemčlanske zasedbe dodaja posebno barvo. Morda bi bilo glasbo skupine še najprimerneje opisati kot alpsko-jadranski soul pop – melodično, ritmično, osebno in globoko ukoreninjeno v prostoru, zaznamovanem z večjezičnostjo in raznolikimi kulturnimi vplivi. 

Štirje jeziki in barve glasbe

Za aranžmaje skrbi pianist Niko Vavti, avtor večine besedil skupine VINK pa je pevec Danilo Katz. Njegove pesmi so v nemškem narečju, slovenščini, italijanščini in angleščini. Kot pravi Katz, besedila vsebujejo elemente kantavtorskega pristopa, v središču katerega je pripovedovanje zgodb preko glasbe. »Z glasbo želimo povezovati ljudi, zabrisovati morebitne meje, odpravljati predsodke in spodbujati k razmišljanju. Ne z dvignjenim prstom, temveč s pripovedovanjem zgodb in dopuščanjem čustev. Če ljudje po koncertu odidejo domov z mislijo, ki jih še nekaj časa spremlja, je naša glasba dosegla zelo veliko,« pravi Katz. Kot pravi, se z jeziki spreminja tudi zvok in barva glasbe. »Italijanščina prinaša sredozemsko lahkotnost in ritmiko, slovenščina mehkejšo in bolj lirično barvo, narečje deluje neposredno in prizemljeno, angleščina zvok odpira proti mednarodnemu popu, soulu in kantavtorski tradiciji.« Pianist Niko Vavti pa pravi: »Važno je, da imajo pesmi kljub svoji različnosti skupen glasbeni rokopis. Pri tem imajo pihala zelo pomembno vlogo, prav tako groove in melodija.« 

Domovina v glasbi VINK

Za skupino VINK je pomembno tudi razumevanje domovine, ki presega geografsko ali jezikovno pripadnost. Domovino skupina razume kot skupni življenjski prostor – dar za določen čas. Jeziki so s časom postajali znamenje pripadnosti, zgodovinske rane so ponekod še danes odprte. Glasba zgodovine ne more izbrisati, lahko pa odpira prostore, obuja spomine in daje tolažbo. Vstopnice na: kulturnidom.at in oeticket.com.

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