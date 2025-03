Prvi samostojni koncert skupine Oktakord: Bo tudi drugi koncert razprodan?

Tokrat je Oktakord postavljen pred največji izziv doslej, saj 5. aprila 2025 v Kulturnem domu Pliberk organizirajo svoj prvi samo­stojni koncert, za katerega pa ni več prostih sedežev. Zaradi velikega povpraševanja ima skupina dodatni termin koncerta, ki bo 6. aprila, ob 17. uri, prav tako v pliberškem kulturnem domu. Skupina Oktakord – to so Kristina Kragelj, Elena Rutar, Helena Gregorn, Ana Smrtnik-Einspieler, Tomaž Boškin, Simon Kummer, Andi Smrtnik in Izidor Sturm – bo predstavila širok repertoar v raznih jezikih in stilih, pri čemer pa bodo v ospredje postavili slovensko pesem.