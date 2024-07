Po daljšem času je priljubljena rock skupina Bališ 30. junija objavila nov singel in videospot. Tokrat niso komponirali, temveč aranžirali legendarno uspešnico Rock me Amadeus, s katero je pokojni Falco leta 1985 takorekoč obnorel svet. Komad bo, kot vedno, zazvenel v samosvoji narečni interpretaciji, s katero so si Bališi v skoraj 25-letni karieri na južnem Koroškem pridobili številne in zveste oboževalke in oboževalce. Od 30. junija si lahko na portalu Youtube ogledate tudi novi video k singlu, ki ga je posnela umetnica Verena Repar. Bališem lahko na Koroškem v živo prisluhnete v petek, 16. avgusta zvečer pri Cingelcu na Trati, kjer bodo nastopili na Poletnem festivalu SPD Borovlje.