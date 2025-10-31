Prijateljstvo čez mejo

V petek, 24. oktobra 2025, se bo v Lepenski šoli v Lepeni pri Železni Kapli ob 17. uri začel čezmejni dogodek, ki povezuje ljudi, umetnost in tradicijo z obeh strani meje. Prireditev bo pod geslom »Dober večer, sosedje!«. Po srečanju v Lepeni se bodo udeleženci ponovno zbrali 7. novembra v Črni na Koroškem, kamor bo organiziran avtobusni prevoz.