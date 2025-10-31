Novice logo
Prijateljstvo čez mejo

31.10.2025 Lepena Leppen Novice
V petek, 24. oktobra 2025, se bo v Lepenski šoli v Lepeni pri Železni Kapli ob 17. uri začel čezmejni dogodek, ki povezuje ljudi, umetnost in tradicijo z obeh strani meje. Prireditev bo pod geslom »Dober večer, sosedje!«. Po srečanju v Lepeni se bodo udeleženci ponovno zbrali 7. novembra v Črni na Koroškem, kamor bo organiziran avtobusni prevoz.
Nastopila bo tudi vokalna skupina Klika

Program v Lepeni bo bogat in raznolik. Ob 18. uri bo nastopilo Grajsko lutkovno gledališče Sevnica z otroško predstavo Prašički. Sledilo bo odprtje razstave, pri kateri sodelujejo šolarji iz Črne na Koroškem in Železne Kaple pod mentorstvom Zdravka Haderlapa, Gregorja Pokornyja in Darje Komar. 

Ob 19. uri bo večer nadaljevalo pripovedovanje zgodb, v katerem bosta sodelovala Karla Haderlap in Jozi Pasterk. Zbrane bo z branjem nagovorila Nika Skudnik, za glasbeni del pa bodo poskrbele vokalne skupine Šentanel in Klika, glasbena skupina Trio Adijo ter Folklorna skupina Mežiške doline.

Ob 20. uri bosta Anna Kneß in Willi Ošina predstavila novo brošuro in spletno stran. Dogodek bo svoj vrhunec doživel ob 21. uri s solo koncertom Tomaža Boškina, ki bo poskrbel za glasbeno točko večera.

Zaigral bo tudi Tomaž Boškin.

Dogodek ne bo minil brez domače kulinarike. Za gostinsko ponudbo bodo poskrbeli Lisi & Anni z roštano repico, Tobias in Mitja s čevapom v žemlji ter črnjanske kuharice z domačo košto.

V sklopu prireditve se bo predstavilo tudi več razstavljalcev: klekljarice, Drago Britovšek in Gregor Pokorny z izdelki iz lesa, Skledarna, Sugarleaf s kvačkanjem, Franja Kočan z oblikovanjem nakita, Tomi Ošina z muzejsko zbirko, Longo mai z izdelki iz volne, Lepenska šola z bolšjim trgom in literarnimi tablicami ter Podzemlje Pece – turistični rudnik in muzej.          

