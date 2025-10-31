Prijateljstvo čez mejo

Program v Lepeni bo bogat in raznolik. Ob 18. uri bo nastopilo Grajsko lutkovno gledališče Sevnica z otroško predstavo Prašički. Sledilo bo odprtje razstave, pri kateri sodelujejo šolarji iz Črne na Koroškem in Železne Kaple pod mentorstvom Zdravka Haderlapa, Gregorja Pokornyja in Darje Komar.
Ob 19. uri bo večer nadaljevalo pripovedovanje zgodb, v katerem bosta sodelovala Karla Haderlap in Jozi Pasterk. Zbrane bo z branjem nagovorila Nika Skudnik, za glasbeni del pa bodo poskrbele vokalne skupine Šentanel in Klika, glasbena skupina Trio Adijo ter Folklorna skupina Mežiške doline.
Ob 20. uri bosta Anna Kneß in Willi Ošina predstavila novo brošuro in spletno stran. Dogodek bo svoj vrhunec doživel ob 21. uri s solo koncertom Tomaža Boškina, ki bo poskrbel za glasbeno točko večera.
Dogodek ne bo minil brez domače kulinarike. Za gostinsko ponudbo bodo poskrbeli Lisi & Anni z roštano repico, Tobias in Mitja s čevapom v žemlji ter črnjanske kuharice z domačo košto.
V sklopu prireditve se bo predstavilo tudi več razstavljalcev: klekljarice, Drago Britovšek in Gregor Pokorny z izdelki iz lesa, Skledarna, Sugarleaf s kvačkanjem, Franja Kočan z oblikovanjem nakita, Tomi Ošina z muzejsko zbirko, Longo mai z izdelki iz volne, Lepenska šola z bolšjim trgom in literarnimi tablicami ter Podzemlje Pece – turistični rudnik in muzej.
