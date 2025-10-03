»Pri mladem akzentu se vedno smejimo«

Antonia je sprva pela pri otroškem pevskem zboru Jepca, nato pa v Šentjakobu v otroškem pevskem zboru Rožce. Leta 2015 je zborovodkinja Veronika Lesjak ustanovila mladinsko vokalno skupino mladi akzent. Pri njej sta peli Antonijina sestra Elena in sestrična Theresia – navdušili sta tudi Antonio, ki se je leta 2018 pridružila mlademu akzentu. »Že deset let iščemo novo ime,« se pošali Antonia. Ime je vokalna skupina namreč prevzela in »pomladila« od odraslega zbora akzent, ki ga vodi mama zborovodkinje Veronike Lesjak – Anica Lesjak-Ressmann. Nekaj pevk poje pri obeh zborih. Danes mladi akzent sestavlja 14 pevk. »Najbolj nas povezuje ljubezen do petja,« pravi Antonia, »pa tudi družinske vezi, saj smo skoraj vse med seboj nekako v sorodu.«
Najmlajša pevka je stara 16, najstarejša pa 29. Antonia pravi, da skupaj vadijo približno enkrat na mesec; nekatere študirajo na Dunaju, nekatere na Štajerskem in se je bolj pogosto teže uskladiti. Pred velikimi koncerti gredo tudi skupaj na morje ali pa kam drugam in imajo intenzivni pevski vikend. »Pojemo slovenske pesmi, pa tudi angleške, italijanske, pravzaprav z vsega sveta. Malo pop, malo klasično, malo ljudsko,« razloži Antonia. »Najrajši pojem Just the way you are od Bruna Marsa in Grande amore od Il Volo. Pesmi, ki jih pojemo, so ali predlogi pevk, kot je npr. Abba, ali pa Veronikini predlogi.« Od začetka delovanja so imele že 49 koncertov, med njimi Musical night (2023) in Zvoki sveta lani. Letos pa praznujejo 10. obletnico ustanovitve in vabijo na koncert, ki bo v soboto, 4. oktobra, ob 19. uri v Kulturnem domu Ledince. Kot gostje bodo nastopili pevci skupine akzent in Trio Chorus. To bo že 50. koncert vokalne skupine mladi akzent. Program ostaja presenečenje, vendar Antonia napoveduje, da bo koncert glasbeno popotovanje skozi deset let prepevanja mladega akzenta. Mlada altistka, ki je najprej obiskovala Slovensko gimnazijo, nato pa Višjo šolo za gospodarske poklice v Celovcu, pravi, da je imela tudi doma zgled ljubezni do glasbe. »Mama poje v odraslem pevskem zboru v Šentjakobu v Rožu. Poleg petja v zborih sem šest let igrala kitaro, sedaj pa imam tedenske ure solo petja pri naši zborovodkinji Veroniki. Vsak dan pojem,« z žarom pove Antonia. A se nikoli ni želela poklicno ukvarjati z glasbo. »Že ko sem bila majhna, sem se zanimala za hotele. Ko sem v času šolanja izvedela, da v Beljaku obstaja študij hotelskega menedžerstva, sem se odločila, da poskusim. Zdaj sem srečna s tem. Najboljša stvar pri študiju mi je, da poleg hotelirstva dobivam vpogled v različna področja kot npr. ekonomija, računovodstvo. Poleti pa sem že drugo leto nabirala izkušnje v hotelu Streklhof blizu Vrbskega jezera. Delala sem kot recepcionistka in včasih pomagala pri servisu. Najbolj sem uživala ob pripravljanju kave ali pijač zvečer za šankom,« pripoveduje Antonia.
»Najbolj uživam v skupnosti. Da se srečamo, skupaj zapojemo, malo popraznujemo. Vedno se smejimo.« Antonia Paul
V prostem času poleg kolesarjenja in srečavanja s prijatelji rada peče torte in razmišlja, da bi po končanem študiju odprla svojo kavarno ali pekarno. »Nisem omejena zgolj na hotele. Sedaj sem v 5. semestru in poleti bom zaključila študij. Ali bom šla na podiplomski študij razvoja podjetništva ali načrtovanja in vodenja (športnih) dogodkov (sports and event management) ali pa bom študirala za učiteljico računovodstva in gospodarstva (Betrieb- und Wirtschaftslehre).« Zelo rada potuje in si želi veliko potovati vsepovsod po Evropi, sploh v Skandinavijo. Bila je tudi že v Aziji. A je ne mika, da bi se preselila v tujino, rada bi živela na Koroškem. Antonia pa ima tudi pevske želje: »Upam, da bomo z mladim akzentom še dolgo pele in se skupaj imele lepo ter imele še več svojih koncertov.«
