»Pri mladem akzentu se vedno smejimo«

Najmlajša pevka je stara 16, najstarejša pa 29. Antonia pravi, da skupaj vadijo približno enkrat na mesec; nekatere študirajo na Dunaju, nekatere na Štajerskem in se je bolj pogosto teže uskladiti. Pred velikimi koncerti gredo tudi skupaj na morje ali pa kam drugam in imajo intenzivni pevski vikend. »Pojemo slovenske pesmi, pa tudi angleške, italijanske, pravzaprav z vsega sveta. Malo pop, malo klasično, malo ljudsko,« razloži Antonia. »Najrajši pojem Just the way you are od Bruna Marsa in Grande amore od Il Volo. Pesmi, ki jih pojemo, so ali predlogi pevk, kot je npr. Abba, ali pa Veronikini predlogi.« Od začetka delovanja so imele že 49 koncertov, med njimi Musical night (2023) in Zvoki sveta lani. Letos pa praznujejo 10. obletnico ustanovitve in vabijo na koncert, ki bo v soboto, 4. oktobra, ob 19. uri v Kulturnem domu Ledince. Kot gostje bodo nastopili pevci skupine akzent in Trio Chorus. To bo že 50. koncert vokalne skupine mladi akzent. Program ostaja presenečenje, vendar Antonia napoveduje, da bo koncert glasbeno popotovanje skozi deset let prepevanja mladega akzenta. Mlada altistka, ki je najprej obiskovala Slovensko gimnazijo, nato pa Višjo šolo za gospodarske poklice v Celovcu, pravi, da je imela tudi doma zgled ljubezni do glasbe. »Mama poje v odraslem pevskem zboru v Šentjakobu v Rožu. Poleg petja v zborih sem šest let igrala kitaro, sedaj pa imam tedenske ure solo petja pri naši zborovodkinji Veroniki. Vsak dan pojem,« z žarom pove Antonia. A se nikoli ni želela poklicno ukvarjati z glasbo. »Že ko sem bila majhna, sem se zanimala za hotele. Ko sem v času šolanja izvedela, da v Beljaku obstaja študij hotelskega menedžerstva, sem se odločila, da poskusim. Zdaj sem srečna s tem. Najboljša stvar pri študiju mi je, da poleg hotelirstva dobivam vpogled v različna področja kot npr. ekonomija, računovodstvo. Poleti pa sem že drugo leto nabirala izkušnje v hotelu Streklhof blizu Vrbskega jezera. Delala sem kot recepcionistka in včasih pomagala pri servisu. Najbolj sem uživala ob pripravljanju kave ali pijač zvečer za šankom,« pripoveduje Antonia.