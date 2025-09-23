Novice logo
Premiera Psalmske kantate v Pliberku

23.9.2025 Pliberk Bleiburg Novice
V Kulturnem domu Pliberk bo v soboto, 27. septembra, ob 20. uri prvič v Evropi zazvenela Psalmska kantata slovenskega skladatelja in dirigenta Ambroža Čopija.
Skladatelj Ambrož Čopi; Foto: Jana Jocif

Kantato bosta Komorni zbor in Simfonični orkester Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana (KGBL) izvedla skupaj s komornim zborom Tajpejske filharmonije. Premierni evropski izvedbi Psalmske kantate bodo sledili nastopi Komornega zbora Tajpejske filharmonije, a tudi Mešanega zbora Podjuna pod vodstvom Anje Kapun. Temu se bo enkrat pridružil Komorni zbor KGBL, drugič pa bodo Podjunčani rezijansko pesem »Ta na Solbici« zapeli skupaj s Komornim zborom KGBL in tistim Tajpejske filharmonije.

Psalmska kantata predstavlja umetniški most med preteklostjo in sedanjostjo, med vzhodom in zahodom ter združuje duhovne, ljudske in sodobne glasbene elemente, izvaja se v slovenščini, tajvanščini in angleščini. Vabljeni na duhovno glasbeno doživetje!

