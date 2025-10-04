Ponovitev koncerta »Za mir bom govoril«

Na koncertu bo zapelo in zaigralo 80 pevcev in glasbenikov z obeh strani meje: MoPZ Foltej Hartman, MoPZ Mežiški knapi in Pihalni orkester Rudnika Mežica. Krstna izvedba koncerta, na katerem so predvajali tudi dve posebej za koncert napisani priredbi, je bila v maju 2025 v Kulturnem domu Pliberk. Sledili sta gostovanji v Ljubljani in Trstu. Zaradi odličnega odmeva so se odločili za ponovitev koncerta. Zaznamujejo ga borčevske, partizanske ter odporniške pesmi, povezane s teksti, recitali (A. Tolmaier in L. M. Vouk) in filmskimi prizori, ki sta jih za koncert pripravila Davor Mori in Vladimir Buchwald. Umetniško vodstvo je v rokah Špele Mastek-Mori in 28-letnega vodje pihalnega orkestra rudnika Mežica Luke Krofa. En dan pred nastopom v Pliberku, 4. oktobra, ob 19.45 bodo s koncertom gostovali še v delavskem domu v Žerjavu.