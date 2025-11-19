Novice logo
»Pojemo, ker nam je v veselje«

19.11.2025 Pliberk Bleiburg Damijan Smrečnik
Kvintet Donet (Martin Kušej, Samo Müller, Manfred Krainz, Branko Hudl in Marko Kumer) je 15. novembra vabil na koncert v Kulturni dom Pliberk. Oder so si delili s Kvartetom Štiglic iz Ljubnega ob Savinji, ki ga sestavljajo mama Rosana ter hčerke Ksenija, Bernarda in Kristina Štiglic. Zraven so povabili še skupino Klångquadrat iz Grabštanja (Barbara Glantschnig, Tino Taupe, Michaela Kulle-Hudelist in Gerhard Huber).

Monika Novak-Sabotnik je kot moderatorka vodila skozi koncert v do zadnjega mesta napolnjenem kulturnem domu. V pogovoru s skupinami je med drugim razkrila, da Kvartet Štiglic najraje vadi v avtomobilu in da je skupina Klångquadrat leta 2014 osvojila naziv najboljše male skupine na pevskem tekmovanju ORF.

Martin Kušej, vodja Kvinteta Donet: »Zelo potrebno je, da se v današnjem hektičnem času umiriš, in mislim, da k temu lahko pripomore tudi naša lepa slovenska narodna pesem, ki jo kot Kvintet Donet najraje prepevamo. Med publiko smo občutili pozitivno energijo. Pojemo, ker nam je v veselje, in lepo je, če s tem osrečujemo tudi druge. Tudi skupine, ki smo jih povabili, uživajo v pesmi in to nas še posebej povezuje. Tistih pristnih slovenskih narodnih pesmi se ne sliši več toliko, a mislim, da jih ljudje radi poslušajo – zaradi tega je nocoj prišlo toliko ljudi.« Že deset let je Prevaljčanka Helena Buhvald umetniška vodja Kvinteta Donet. »Ponosna sem na moj kvintet, slišali smo ogromno lepih pesmi.« In cilji Kvinteta za prihodnost? »Kakšno tekmovanje izven Avstrije, čim več nastopov, slovensko pesem ponesti med ljudi, jo ohranjati. To je bistvo, zakaj so fantje skupaj na odru.« pravi Buhvald, ki vodi tudi moški pevski zbor Vres Prevalje.

