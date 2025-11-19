Martin Kušej, vodja Kvinteta Donet: »Zelo potrebno je, da se v današnjem hektičnem času umiriš, in mislim, da k temu lahko pripomore tudi naša lepa slovenska narodna pesem, ki jo kot Kvintet Donet najraje prepevamo. Med publiko smo občutili pozitivno energijo. Pojemo, ker nam je v veselje, in lepo je, če s tem osrečujemo tudi druge. Tudi skupine, ki smo jih povabili, uživajo v pesmi in to nas še posebej povezuje. Tistih pristnih slovenskih narodnih pesmi se ne sliši več toliko, a mislim, da jih ljudje radi poslušajo – zaradi tega je nocoj prišlo toliko ljudi.« Že deset let je Prevaljčanka Helena Buhvald umetniška vodja Kvinteta Donet. »Ponosna sem na moj kvintet, slišali smo ogromno lepih pesmi.« In cilji Kvinteta za prihodnost? »Kakšno tekmovanje izven Avstrije, čim več nastopov, slovensko pesem ponesti med ljudi, jo ohranjati. To je bistvo, zakaj so fantje skupaj na odru.« pravi Buhvald, ki vodi tudi moški pevski zbor Vres Prevalje.