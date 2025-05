Poj z menoj: Družabno petje pri Cingelcu

Leta že SPD »Borovlje« na belo nedeljo ali malo veliko noč vabi na družabno prepevanje »Poj z menoj« pri Cingelcu na Trati. Iz leta v leto rasteta udeležba in zanimanje pevk in pevcev za družabno prepevanje ter poslušalcev, ki enostavno uživajo ob petju. Letos so na primer prišli iz Ljubljane in iz okolice Šentvida ob Glini, seveda pa mnogi, ki že od vsega začetka sodelujejo. Nad dve uri, ki ju je času primerno prekinila mavžna s šunko, hrenom in pogačo, so zvenele pesmi iz vrta in logov velikanskega zaklada slovenskih ljudskih in umetnih pesmi in viž. Instrumentalno spremljavo je zopet prevzel Trio Drava (Roman in Marjan Verdel ter Toni Boschitz).