Petje in priznanja za 50 let delovanja SPD Valentin Polanšek

Pred polno dvorano je stopil predsednik društva Gusti Brumnik in zbrane pozdravil, nato pa je moderiranje prevzel Dario Kutschnig. Ob 50-letnici Slovenskega prosvetnega društva Valentin Polanšek so goste uvodoma pozdravili mladi pevci skupine Obirčki.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1975 in se je sprva imenovalo Slovensko prosvetno društvo Obir. Po smrti Valentina Polanška leta 1985 so ga na občnem zboru aprila 1986 preimenovali v Slovensko prosvetno društvo Valentin Polanšek.
Gusti Brumnik, ki društvu predseduje vse od ustanovitvenega občnega zbora leta 1975, pripoveduje, da se je takrat zbrala skupina maturantov z Obirskega in ustanovila društvo. »Pobudo za ustanovitev nam je dal Valentin Polanšek,« se spominja Brumnik.
Po nastopu Obirčkov je sledil instrumentalni program učenk in učencev glasbene šole pod vodstvom Milene Paulič. Kot solistka na harfi se je predstavila Katarina Paulič. Nastopil je tudi kvartet flavt, to so Lisa Grubelnik, Selina Oraže, Lanah Repnik in Alina Smrtnik. Skupaj so zaigrali še Simon Oraže (trobenta), Katarina Paulič (klarinet), Alina Karničar (harmonika) in Jaka Haderlap (baritonski rog).
Zapel je še mešani pevski zbor Obirskega pevskega društva, ki ga izmenično vodita Barbi Paulič in Bertej Logar ter Tanja in Marko Smrtnik z družino. Seveda ni manjkal niti moški zbor Valentin Polanšek, ki deluje pod okriljem društva in ga že 32 let vodi Božo Hartmann.
Sledil je polurni film o zgodovini društva in kraja, pripravila pa sta ga Matej Kežar in Sara Terbuch. »Upam, da smo zajeli vse bistvene društvene dejavnosti in jih umestili v celotno kulturno dogajanje našega kraja,« je povedal Brumnik o filmu.
Program so sklenili Obirčki, ki so se predsedniku za dolgoletno predano delo zahvalili s pesmijo. Pri refrenu pa so sodelovali tudi navzoči gostje in zapeli: »Gusti, predsednik, hvala za vse, za naše društvo ti bije srce.« Brumnik se je zahvalil društvenikom in omenil še Miniobirčke ter rokodelsko sekcijo Ostre šivanke.
V imenu Slovenske prosvetne zveze je čestital podpredsednik Janko Malle in društvu izročil listino z zlatim priznanjem. Županja Železne Kaple Lisa Lobnik je čestitala v imenu občine. Priznanje in zahvalo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona je izročil konzul Gregor Jovan. Čestitali so še deželnozborski poslanec Franc Jožef Smrtnik, Willi Ošina izsosednjega društva SPD Zarja ter Regina Smrtnik iz Obirskega pevskega društva. Gostilničarja Franci in Nežka Haderlap sta nastopajoče in goste povabila na večerjo.
V soboto, 7. marca 2026, ob 19.30, vabi društvo na srečanje pevskih zborov Od Pliberka do Traberka pri Kovaču na Obirskem. Nastopajo: MoPZ Valentin Polanšek, MePZ Rožmarin Kotlje, MePZ PD Sele, MoPZ Mežiški knapi in vokalna skupina Klika.
