Petje in priznanja za 50 let delovanja SPD Valentin Polanšek

Program so sklenili Obirčki, ki so se predsedniku za dolgoletno predano delo zahvalili s pesmijo. Pri refrenu pa so sodelovali tudi navzoči gostje in zapeli: »Gusti, predsednik, hvala za vse, za naše društvo ti bije srce.« Brumnik se je zahvalil društvenikom in omenil še Miniobirčke ter rokodelsko sekcijo Ostre šivanke.