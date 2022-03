Podjunski muzikant Bertl Lipusch je napisal celo vrsto uspešnic (besedilo in melodije). Med uspešnice spada tudi pesem »Tam pod Peco sem doma«, ki so jo slišali tudi udeleženci znamenitega Hrvatskega bala leta 2018 na Dunaju. Prirediteljem je bila tako všeč, da so jo izbrali tudi za fanfaro Hrvatskega bala z orkestrovsko spremljavo (dirigent Sigi Feigl). Peter Tyran: »Pesem močno odmeva tudi v Kanadi in ZDA.«