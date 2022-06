Fabian Smolnik se že od otroštva ukvarja z glasbo. Začelo se je s flavto, v slovenski glasbeni šoli se je pri Mihu Vautiju učil saksofon, kasneje nekaj časa tudi elektronsko kitaro. Sodeloval je že pri številnih skupinah, pred kratkim se mu je uresničila velika želja: S skupino »SINN« bo prav danes, v petek, nastopil na festivalu »Nova Rock«.

Fabian Smolnik v koroški glasbeni sceni ni nepopisan list. Širši javnosti je postal znan kot član koroško-slovenskega benda »Store Murke«. Leta 2008 so ga ustanovili trije prijatelji iz okolice Šmihela: poleg Smolnika sta sodelovala še Jan Mesner in Jan Glogovič. Igrali so vse do leta 2013, dokler se niso razšli. »Naši interesi so postajali vse bolj različni, vsi smo bili v puberteti, preživljali smo različne faze,« pripoveduje Fabian Smolnik. Dodaja pa, da so se že pogovarjali o »revivlu« Storih murk, sicer pa konkretnih načrtov še ni, a možno je vse. Od leta 2013 je minulo kar nekaj časa. Smolnik, ki igra tudi saksofon in je član Godbe na pihala Šmihel, je medtem sodeloval pri drugih skupinah in glasbenih projektih. Nekaj časa tudi pri skupini »Chaos Alarm«, ki je nastala iz »Storih murk« in benda »[email protected]«. Leta 2020, tik pred lockdownom, je Smolnik skupaj z znancema Nicom Unterbergerjem in Stefanom Skreinigom ustanovil skupino »SINN«.

Skupina »SINN«: Fabian Smolnik, Nico Unterberger in Stefan Skreinig; Foto: Johanna Dulnigg

Velika želja se je uresničila

Leta 2010 so člani »Storih murk« v pogovoru z Novicami povedali, da je njihov največji cilj nastop na največjem avstrijskem festivalu rock-glasbe »Nova Rock«. Dvanajst let kasneje se je ta želja uresničila Fabianu Smolniku, ki bo s skupino »SINN« prav danes, v petek, ob 14.00 nastopil na »newcomer-odru«. Letos so za znani štiridnevni festival na Gradiščanskem prodali rekordno število 225.000 kart. Sicer so s skupino »SINN« imeli že nekaj nastopov, a ta na »Nova Rocku« jih posebno veseli. »Bila je sreča. Festival je iskal »newcomerje«, čisto klasično smo se morali prijaviti, se predstaviti in povedati, zakaj bi radi nastopali na festivalu,« veselo pripoveduje Smolnik. Za skupino je nastop »nekaj lepega, nekaj velikega.« Smolnik: »Če nas od 225.000 obiskovalcev pride poslušat le en odstotek , sem že zelo vesel.« Cilj je, da njih in njihovo glasbo spozna čimveč ljudi. Smolnik: »Pričakujemo pa tudi, da bo `ful gavda´.« Igrali bodo približno tričetrt ure in predstavili osem do deset pesmi. Glasbo skupine »SINN« Smolnik opisuje kot mirno mešanico med pop in rock glasbo. V pesmih tematizirajo predvsem ljubezen in prijateljstvo, v ospredju so emocionalne teme. Vse tekste in glasbo ustvarjajo sami. Skupino »SINN« predvajajo lokalni radii po vsej Avstriji. Pri snemanju skladb upoštevajo tudi logiko radia: Na primer uvod pesmi ne sme biti predolg in pesem naj bi trajala največ dobre tri minute. Ime skupine »SINN« izvira iz nemščine, torej smisel. »Hočemo ustvarjati glasbo, ki ima smisel. Glasba je ljubezen, nekaj, kar ljudi združuje preko meja kulture, je nekaj skupnega. Ta smisel ima glasba za nas,« razmišlja Fabian Smolnik. Letos, 21. oktobra, načrtuje skupina velik koncert v celovški koncertni hiši, tudi poleti bodo imeli še več koncertov, tudi na Koroškem.

Glasba skupine SINN

Realnost glasbenikov se je spremenila

»Pred desetimi leti, ko sem nastopal s Storimi murkami, je bilo veliko več koncertov, skoraj vsako društvo je prirejalo Rock-koncerte, gimnazija je organizirala Kontaktno lečo in drugo,« se spominja Smolnik. Naraščaja, torej novih, mladih skupin, ni. Smolnik je mnenja, da sta trenutno pač elektronska glasba in DJ-ji bolj v trendu. Prepričan je, da je dandanes za ustvarjalce glasbe zelo pomembno imeti dober nastop na spletu, na družbenih omrežjih, tam moraš dobro prezentirati pesem. »Če dandanes ustanoviš skupino in hočeš biti uspešen, sploh ni potrebno, da nastopaš v živo. Potrebuješ dobro pesem, ki jo objaviš na spletnih kanalih. Nekaterim skupinam tako uspe,« pravi Smolnik, ki dodaja, da to načrtno delajo tudi s skupino »SINN«. Koncerti v živo pa so zanje še vedno »najboljša in najlepša stvar.«