Obiskovalke in obiskovalci iz vsega sveta si bodo v sezoni 2023 lahko ogledali šest razstav. Zagotovo bo veliko pozornosti pritegnila razstava »Follow the Rabbit«, ki bo predstavila 28 slikarjev iz Kitajske. V ospredju prve posebne razstave bo češki umetnik Zbyněk Sekal (1923–1998), od 30. aprila do 23. julija. Sledila bo razstava del, ki jih je ustvaril Franz Ringel (1940–2011), kar bo naslednja razstava v seriji razstav »Stari prijatelji/Alte Freunde«, od 30. julija do 29. oktobra.

Retrospektive v trikotnem prostoru bodo okvir štirih nedeljskih matinej iz serije komorne glasbe z naslovom Sonusiada. Na teh »klavirskih bratih« se bosta obiskovalcem predstavila brata Eduard in Johannes Kutrowatz. 4. junija bo nastopil Kvartet Pavla Haasa, 20. avgusta pa bo na vrsti gostujoči koncert SONUS z Walterjem Auerjem (flavta), s Petro Ackermann (viola) in z Janezom Gregoričem (kitara). 15. oktobra se bosta na zaključnem koncertu predstavila Georg Klimbacher (bariton) in Graham Johnson (klavir). Poleg tega bodo 23. junija od 14.00 do 17.00 predavatelji delavnice komorne glasbe SONUS prinesli »glasbo na razstavo« in tako tudi iz drugih muzejskih prostorov ustvarili edinstvene koncertne ambiente. Letos bo posebno vlogo dobil tudi atrij muzeja, kjer bo 12. julija ob 18.00 Wolfram Berger na prostem recitiral iz »Dobrega vojaka Švejka«. V živo ga bo spremljal sin Florentin Berger-Monit.

Umetniški vodja koncertov Sonusiada Janez Gregorič; Foto: Blanka Kroflič

Janez Gregorič: »Letos smo ponudbo Sonusiade razširili in hkrati vstopili v še tesnejši stik z razstavljenimi eksponati oz. z muzejem. Veseli me, da bo 20. avgusta javnosti predstavljena krstna izvedba skladbe, ki je po naročilu na-stala na osnovi razstavljenih slik.«

Vstopnice lahko kupite v Muzeju Liaunig, po spletu www.museumliaunig.at ali po telefonu 04356/211 15. Šolarke in šolarji oz. študentke in študenti imajo na matineje prost vstop.