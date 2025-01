Omizje muzikantov Podjuna: Drugo leto 20-letnica

Pri društvu Omizje muzikantov Podjuna gre za ustanovo s 106 člani iz Koroške in Slovenije. Ustanovni predsednik društva je bil Stefan Kolenik, leta 2018 pa je prevzel krmilo Albert Schorli, znan tudi kot priljubljeni član ansambla Korenika. Njemu stojijo aktivno ob strani podpredsednik Albert Krop, tajnik Karl Trattnig in blagajnik Josef Logar. Muzikanti omizja, ki bo prihodnje leto obhajalo 20-letnico, se srečajo praviloma vsak prvi petek v mesecu, zdaj vedno pri Obnarju. Sicer pa jih redno srečamo na pliberškem jormaku pri povorki in v Svaveji uti, na globaškem farantu, repica fešti v Šmihelu ter na vsakoletni poletni fešti, ki je bila v minulem letu v gostišču Juenna. Še posebej dobro so se razvila srečanja s »Prijatelji dobre volje in petja« ter pevskim zborom »Jesen« iz Celja. Z njimi so se podjunski muzikanti doslej srečali že šestič. Tako so pred božičem lani Celjani vrnili Omizju muzikantov Podjuna obisk z lepim pevskim programom, organizator tega gostovanja prijateljev iz slovenske Štajerske pa je bil Drago Sivka.