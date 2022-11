Z velikim zagonom in s polno paro je Oktet Suha pričel letošnjo jesensko pevsko sezono.

Začelo se je v začetku septembra na pevskem seminarju v dravograjskem dvorcu Bukovje, kjer se jim je med vajo nepričakovano pridružila slovenska notranja ministrica mag. Tajana Bobnar v spremstvu državne sekretarke Tine Heferle in visokih slovenskih predstavnikov policije. Spontano so gostje bili deležni glasbenega šopka v zahvalo za obisk.

Konec septembra je Oktet Suha nato sosedom iz Libelič glasbeno čestital v okviru praznovanj ob 100. obletnici libeliškega plebiscita 1922, ki je mali obmejni vasici ohranil slovensko podobo. V soboto, 1. julija, se je Oktet Suha nato v Kulturnem domu v Pliberku poklonil in zahvalil pisateljici Aniti Hudl v okviru glasbeno-literarnega večera ob 10-letnici smrti. Aniti je Oktet Suha hvaležen za svoje največje glasbene uspešnice kot so »Anzej«, »Št´k ne gra«, »Niba srueteja« ali »Korjažno pried pugvaj«, vse napisane v domačem narečju.

Nepozaben pa bo vsekakor dvodnevni pevski izlet na Južno Tirolsko. Na povabilo koncertnega društva »viva musica Vinschgau« so se simpatični pevci 8. In 9. oktobra mudili v čudovitem mestecu Glurns, kjer je v soboto bil na sporedu koncert v mestni dvorani. »Pod geslom `glasbene impresije – musikalische Impressionen´ smo navdušeni publiki predstavili naše slovenske ljudske in umetne pesmi ter del našega mednarodnega repertoarja,« s ponosom poroča organizator Jokej Logar. Za novega baritonista Mateja Mačka pa je bil to prvi celovečerni nastop z Oktetom Suha.

Dan navrh so se priljubljeni pevci odpravili še v bližnje mesto Laas, ki slovi predvsem po pridelavi marmorja. Tam so sprva pevsko oblikovali praznično nedeljsko mašo v čudoviti farni cerkvi, nato pa še pred oltarjem zapeli kratek posvetni koncert. Publika se je skupini zahvalila z bučnim aplavzom in standing ovations. Popoldne si je oktet ogledal še tovarno marmorja. »Kljub več-urnim vožnjam je koncertno potovanje za nas bilo enkraten doživljaj,« so po vrnitvi potrdili vsi pevci.