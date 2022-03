V nedeljo, 13. marca, bo radio RTV Slovenija imel v živo radijski in spletni prenos iz Žvabeka po vsej Sloveniji in po svetu pod geslom »Pomladni obiski in koncerti iz naših krajev«. Oddajanje iz Hiše kulture se bo začelo ob 13. uri in bo trajalo do 18. ure, vedno s krajšimi live-vstopi. Višek bo prenos enournega koncerta Okteta Suha, prvič v novi zasedbi in neposredno iz Hiše kulture med 16. in 17. uro na frekvenci radia Prvi. Prenos lahko spremljate preko radia, interneta, neposredno pred žvabeško Hišo kulture ali v njej.