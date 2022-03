Pod geslom »Pomladni obiski in koncerti iz naših krajev« se je v nedeljo, 13. marca, v Hiši kulture v Žvabeku ustavila ekipa prvega programa Radia Slovenija. Med 13. in 18. uro je poslušalkam in poslušalcem predstavila kraj, kulturo in utrip okolice. Pred mikrofon so povabili domačine, med viški oddaje pa je bil prav gotovo nastop Okteta Suha z novim baritonistom Matejem Mačkom.