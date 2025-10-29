Oktakord, Artphonica in Kvintet Donet blesteli na finalu

Na finalu šestega tekmovanja »Zbor leta 2025«, ki ga prireja ORF, sta v četrtek v Koncertni hiši v Celovcu zasijala vokalna skupina Oktakord in mešani zbor Artphonica. Oktakord je zmagal v kategoriji malih skupin in navdušil žirijo (Petra Schnabl-Kuglitsch, Ellen Freydis Martin, Stanko Polzer in Franz Herzog). »So trenutki, ko kot član žirije nehaš pisati, se le še nasloniš in uživaš. Ste kot eno bitje, ki se giblje skupaj. Drugi komad pa je bil preprosto kul,« je njihov nastop komentiral član žirije Franz Herzog. V kategoriji mešanih zborov je prvo mesto osvojil Artphonica. Zbor pod vodstvom Sebastjana Vrhovnika šteje 28 članov in se za vaje v Celovcu srečuje pred let­nim koncertom. Za letošnjega so pri­pravili živahen, večjezični program pod geslom »Vsi na ples«, na katerega vabijo 15. novembra ob 19.30 v Šentvid na Glini, dan pozneje pa v Pliberk skupaj z MePZ Podjuna, lanskim »Zborom leta«. Kvintet Donet je na finalu z občutkom zapel skladbo »Temna mirna noč« v priredbi Edija Oražeta. Čeprav Donetovcem iz Podjune ni uspelo ponovno osvojiti naziva Najboljša mala skupina – tega so leta 2012 še kot Kvintet Foltej Hartman že prejeli – so s svojo izvedbo ganili občinstvo. Dom glasbe je ob njihovem petju obstal v tišini. Skupaj se je predstavilo devet zborov s sedemminutnim programom, ki je moral vključevati tudi eno koroško pesem v slovenščini ali nemščini.