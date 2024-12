Odlikovanje predsednice Republike Slovenije: Smrtnikom red za zasluge, Verdelu medalja za zasluge

To odlikovanje prejmejo osebe na civilnem področju, diplomatsko mednarodnem področju in vojaškem oz. varnostnem področju. Podelitev je bila 17. 12. v kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Medaljo za zaluge je za dolgoletno uspešno in predano delo v korist slovenske skupnosti in za zasluge pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture na Koroškem prejel Roman Verdel, profesor na Slovenski gimnaziji v Celovcu in dolgoletni ravnatelj Slovenske glasbene šole na Koroškem.